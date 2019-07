本拠地での獲得は史上3人目



クリーブランド・インディアンスのシェーン・ビーバー投手が、 9日(日本時間10日)にプログレッシブ・フィールドで行われたオールスターゲームに登板。3者連続奪三振の活躍で見事最優秀選手賞(MVP)に輝いた。そんなビーバーを米メディア『USA TODAY』が同日、特集記事を発表している。



今季でメジャー2年目を迎えたインディアンスのビーバーは、前半戦で8勝を挙げて球宴初選出。本拠地での開催ということもあり、活躍が期待される選手の1人だった。



そしてその期待に見事応えたビーバー。5回に5番手として登板すると、ロナルド・アクーニャJr.外野手(アトランタ・ブレーブス)ら強打者を相手に3者連続奪三振。95マイルの速球と変化球で巧みに打者を揺さぶり、完璧な投球でオールスターデビューを果たした。



この活躍で試合後には、オールスターゲームのMVPに選ばれたビーバー。同サイトによると、本拠地開催でMVPを獲得した選手は、1997年のサンディー・アロマーJr.氏(当時インディアンス)と1999年のペドロ・マルティネス氏(当時ボストン・レッドソックス)に次ぐ3人目の快挙だという。



初のオールスター登板は最高の形となったビーバーは、この日を振り返って「地元のファンの前でプレーできて、僕の初めてのオールスターゲームは、予想していたのとは全く違ったよ」と感慨を述べた。



また、MVP受賞については「何を考えるべきか分からなかった、体から全ての感情が抜け出してしまったみたいだった」と最高名誉の知らせを受けたときの心境を明かしている。



一躍この日のヒーローになったビーバーだが、実は昨季も球界を盛り上げたことがある。選手が自身のニックネームなどが入った特別ユニホームを着用する「プレーヤーズ・ウィークエンド」で、自身のユニホームの背ネームを『NOT JUSTIN (僕はジャスティンじゃない)』と変更。カナダ出身の世界的有名歌手であるジャスティン・ビーバー氏と同じ姓名をもつことからつけた名前は、ファンの間でたちまち話題となった。



シーズンでの素晴らしい投球に昨季のユニホーム姿、そして今回のオールスターMVP受賞でビーバーの人気はますます高まっている。まだ24歳ということもあり、今後の最注目選手の1人だ。







【動画】MVPビーバー、圧巻の3者連続三振

インディアンス公式ツイッターより



Shane Bieber.



That's it.



That's the tweet. |

— Cleveland Indians (@Indians)