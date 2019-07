LiSA ニューシングルで英語詞に挑戦「ライブで一緒に歌いたい！」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ニューシングル『紅蓮華』のパッケージと収録曲のこだわりについて語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月8日(月)放送分)LiSA:7月3日にニューシングル『紅蓮華』がリリースされました! やっとですね!! 4月クールのテレビアニメ『鬼滅の刃』のオープニングで歌わせていただいているので、もう皆さんの耳に届いてから……3ヵ月! 待ったな〜(笑)。もうみんな噛み砕きすぎたんじゃない? みんな聴いてくれていると思うんですけど、パッケージもすごく凝っていて可愛いです。初回盤は、パタンパタンパタンって開いて咲くんです。「紅蓮華」のように咲き誇れと、パタンって開くとお花のように咲く仕様になっていますので、ぜひ見てほしいなと思います。――リスナーから届いたメッセージ【『紅蓮華』のカップリング曲「“PROPAGANDA”」聴きました! めっちゃくちゃかっこよかったです! 歌詞のほとんどが英語ってめちゃくちゃ大変そう。洋楽感がめちゃくちゃ強くてかっこよかったです】LiSA:そうなの! 全部英語ちょー大変なの!! これライブで大丈夫かな!? みんなすごい歌詞カード見ながらチェックしてたらどうし「よう……って思うくらいドキドキしています(笑)。英語にした理由は、音がすごくかっこいい曲になるといいなって思ったから。ライブでめちゃくちゃ映える曲になると思います。そしてみんなと一緒に歌ったらめっちゃ気持ちいい曲になると思うので、ぜひ英語の歌詞を覚えてきてくださいね!7月3日からは、全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』がスタートしています!「紅蓮華」ということで和のテイストを持ってライブしています。そして所どころに「紅蓮華」の色……赤だったりお花だったりを感じられる演出になっています。まだまだライブは続くので、遊びに来てくれる方はぜひお楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/