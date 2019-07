Perfumeのっち「かしゆかん家に行ってみたい」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。のっちが七夕の願いごとを5つ発表し、番組がその中からひとつを選びました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」7月8日(月)放送分)――のっちの願いごと『夏フェス 雨、降りませんように』『夏フェス 晴れすぎませんように』『夏フェス グッズ売れますように』『あ~ちゃん家に沢山遊びにいきたい』『かしゆかん家に行ってみたい』のっち:2年ぶりの夏フェスなんで、結構楽しみにしているんですよ。雨も降ってほしくなければ、カンカン照りは……ちょっと30オーバーにはキツい!かしゆか・あ~ちゃん:(笑)。のっち:タイムテーブル見たけど夕方前ぐらいのいい時間だったから、ちょっと気温はお願いしたいですね。かしゆか:そうね。そして風とかほしい。あ~ちゃん:曇り最高だね。のっち:うん。あと、グッズめっちゃかわいいのできたんで。あ~ちゃん:たしかに。のっち:すごくかわいいから買ってほしい。あ~ちゃん:そうだね。のっち:で、あ~ちゃん家には行ったことあるけど、かしゆかの家には行ったことないから行きたい。あ~ちゃん:誰も行ったことないよね(笑)。かしゆか:友達にもずっと言われてる。「おまえの目標は友達を家に入れるだろ?」って(笑)。あ~ちゃん:いやだから食器を買いすぎなのよ。のっち:たしかに。あ~ちゃん:何用の食器? 「誰か来るかも?」と思って用意してるのもめっちゃあるのに、誰も行ったことないっていう(笑)。かしゆか:お家に人が来たとき用に、IHのやつとかいろいろ考えてんのに……使ってない(笑)。なお、番組は『かしゆかん家に行ってみたい』を選んだのですが、3人は「夏フェスは3つも願ったのに、飾らせてもらえない……」と残念そうでした。Perfumeは8月4日(日)『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』、8月18日(日)『SUMMER SONIC 2019』、8月31日(土)『SWEET LOVE SHOWER 2019』、9月15日(日)『KOYABU SONIC 2019』に出演予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/