10月12、13日に新潟・東山ファミリーランドで開催される音楽フェス「長岡米百俵フェス~花火と食と音楽と~」の出演アーティスト第2弾が発表された。

音楽や花火、地元の食を通じて新潟・長岡市の文化が楽しめる野外ライブイベント「長岡米百俵フェス」。出演者第2弾として12日公演にきゃりーぱみゅぱみゅ、サンプラザ中野くん、日向坂46、南こうせつ、13日公演に天月-あまつき-、K-Musical Stars、TEAM SHACHIがラインナップされた。またMCも発表され、12日公演に加藤諒、13日公演にBILLIE IDLEのファーストサマーウイカ、両日に楠雄二朗/U.K.が登場する。チケットに関する情報はイベントのオフィシャルサイトで確認を。

長岡米百俵フェス~花火と食と音楽と~

2019年10月12日(土)新潟県 東山ファミリーランド

<出演者>

KICK THE CAN CREW / きゃりーぱみゅぱみゅ / DISH// / サンプラザ中野くん / BIGMAMA / ひなた / 日向坂46 / 南こうせつ / 横山だいすけ / wacci / and more

MC:加藤諒 / 楠雄二朗/U.K.



2019年10月13日(日)新潟県 東山ファミリーランド

<出演者>

天月-あまつき- / K-Musical Stars / C&K / 琴音 / TEAM SHACHI / DUBFORCE / つるの剛士 / 中澤卓也 / 小林幸子 / and more

MC:ファーストサマーウイカ(BILLIE IDLE) / 楠雄二朗/U.K.