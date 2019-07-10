10月12、13日に新潟・東山ファミリーランドで開催される音楽フェス「長岡米百俵フェス～花火と食と音楽と～」の出演アーティスト第2弾が発表された。
音楽や花火、地元の食を通じて新潟・長岡市の文化が楽しめる野外ライブイベント「長岡米百俵フェス」。出演者第2弾として12日公演にきゃりーぱみゅぱみゅ、サンプラザ中野くん、日向坂46、南こうせつ、13日公演に天月-あまつき-、K-Musical Stars、TEAM SHACHIがラインナップされた。またMCも発表され、12日公演に加藤諒、13日公演にBILLIE IDLEのファーストサマーウイカ、両日に楠雄二朗/U.K.が登場する。チケットに関する情報はイベントのオフィシャルサイトで確認を。
長岡米百俵フェス～花火と食と音楽と～
2019年10月12日（土）新潟県 東山ファミリーランド
＜出演者＞
KICK THE CAN CREW / きゃりーぱみゅぱみゅ / DISH// / サンプラザ中野くん / BIGMAMA / ひなた / 日向坂46 / 南こうせつ / 横山だいすけ / wacci / and more
MC：加藤諒 / 楠雄二朗/U.K.
2019年10月13日（日）新潟県 東山ファミリーランド
＜出演者＞
天月-あまつき- / K-Musical Stars / C&K / 琴音 / TEAM SHACHI / DUBFORCE / つるの剛士 / 中澤卓也 / 小林幸子 / and more
MC：ファーストサマーウイカ（BILLIE IDLE） / 楠雄二朗/U.K.