TVアニメ「トライナイツ」の放送に先がけ、キャラクター原案を手がける宝井理人によるイラストが公開された。

「トライナイツ」は頭脳派の遥馬理久と野性的で強靭なフィジカルを持つ狩矢光、2人の男子高校生を軸に描かれる青春ラグビーもの。宝井のイラストには、理久や光が所属する蒼嵐高校ラグビー部の8名と、赤麗学院・朝宮怜皇の姿が描かれた。

またアニメの放送を記念し、本作の公式Twitterではプレゼントキャンペーンを開催。同アカウントをフォローしたうえで該当ツイートをRTした人の中から、メインキャラクターを演じるキャスト13名がそれぞれサインを入れたうちわが進呈される。さらに7月30日に東京・日本テレビで行われる「超☆汐留パラダイス！-2019SUMMER-」では、理久役の阪本奨悟と冬原灯利役の寺島拓篤が登壇するステージイベントを実施。詳細は「超☆汐留パラダイス！」の公式サイトで確認を。

「トライナイツ」放送直前！スペシャルトークショー

日時：2019年7月30日（火）12:00～

場所：東京都 日本テレビ 超汐留パラダイス2019ステージ

出演：阪本奨悟（遥馬理久役）、寺島拓篤（冬原灯利役）

TVアニメ「トライナイツ」

放送情報

日本テレビ：2019年7月30日（火）より毎週火曜日25:29～

ミヤギテレビ：2019年8月4日（日）より毎週日曜日25:25～

熊本県民テレビ：2019年8月6日（火）より毎週火曜日25:29～

広島テレビ：2019年8月6日（火）より毎週火曜日25:59～

札幌テレビ放送：2019年8月7日（水）より毎週水曜日25:34～

テレビ大分：2019年8月7日（水）より毎週水曜日26:29～

静岡第一テレビ：2019年8月8日（木）より毎週木曜日26:04～

福岡放送：2019年8月8日（木）より毎週木曜日26:10～

テレビ新潟：2019年8月10日（土）より毎週土曜日25:30～

福島中央テレビ：2019年8月10日（土）より毎週土曜日26:20～

テレビ岩手：2019年8月14日（水）より毎週水曜日25:24～

読売テレビ：後日発表

青森放送：後日発表

配信情報

Hulu、dアニメストア：2019年7月30日（火）26:05～先行配信開始

ほか各配信サイトで順次配信予定

スタッフ

原作：TRY KNIGHTS UNION

キャラクター原案：宝井理人

シナリオ原案：矢野俊策

監督：佐々木勅嘉

シリーズ構成：たかだ誠

キャラクターデザイン：そらもとかん

総作画監督：そらもとかん、皆川愛香利

アニメーション制作：GONZO

アニメーション制作協力：アニメーションスタジオ・セブン

キャスト

遥馬理久：阪本奨悟

狩矢光：KENN

宝立友未：前田誠二

冬原灯利：寺島拓篤

翔谷・ピアーズ・ヴァレンタイン：森嶋秀太

蘭堂槍也：天崎滉平

小熊景太：高橋英則

灘誠一郎：中島ヨシキ

有村凛斗：堀江瞬

天河将吾：石谷春貴

片城雪也：浦田わたる

駿河暁臣：福井巴也

朝宮怜皇：佐藤拓也

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)蒼嵐高校ラグビー部