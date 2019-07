7月6日に矢沢永吉主催のフェス「ONE NIGHT SHOW 2019」が千葉・幕張メッセ国際展示場4~6ホールで行われた。

「ONE NIGHT SHOW 2019」は今年70歳を迎えた矢沢の「一夜限りの祭りをしようぜ!」という思いのもと企画されたイベント。氣志團、MIYAVI、東京スカパラダイスオーケストラ、KREVAという熱いパフォーマンスに定評のある男性アーティストたちが集結した。

トップバッターを務めた氣志團は、スカパラの30周年トリビュートアルバムに収録されている「砂の丘~Shadow on the Hill~」を披露したあと、矢沢の「ROCKIN' MY HEART」をカバーして会場を沸かせる。綾小路翔(Vo)は「こんなイベントに出られて、死んだ父親や、木更津の母親、僕に矢沢永吉を教えてくれたスナックのマスターに知らせてやりたい!」と興奮気味に語り、CAROLの「ファンキー・モンキー・ベイビー」をカバーして会場を盛り上げた。続くMIYAVIは自身の楽曲に加え、旧知の仲であるKREVAを迎え「Strong」をパフォーマンス。火花を散らすような掛け合いを繰り広げ、観客の視線を釘付けにする。MCで彼は矢沢と同じ誕生日であることに触れ、「勝手に親近感を感じてました。のちほど会えるのを楽しみにしています!」と共演に期待を膨らませた。

全員が白いスーツで決めたスカパラは「DOWN BEAT STOMP」「スキャラバン」「Paradise Has No Border」の3曲で熱気を高めたのち、ゲストの奥田民生を呼び込んだ。ドラマ「探偵物語」の松田優作を彷彿とさせるファッションで登場した奥田は「スターな男」「美しく燃える森」の2曲をスカパラとセッションし、息の合ったコラボで観客を惹き付けた。またKREVAは「パーティーはIZUKO? ~2019 Ver.~」でにぎやかなムードを作り出し、攻撃的な「基準 ~2019 Ver.~」「ストロングスタイル ~2019 Ver.~」で強烈な存在感をアピール。矢沢ファンを筆頭にロックファンが多い中、オーディエンスを自身のペースに巻き込み、最後の「Na Na Na ~2019 Ver.~」ではシンガロングを会場中に起こした。

トリである矢沢の出番前には「永ちゃん」とコールが巻き起こり、会場は興奮と熱狂で満たされていく。大歓声と割れんばかりの拍手を浴びながら現れた矢沢は、フェスのタイトルでもある「ワン・ナイト・ショー」でライブをスタート。そして「Brother!」「YOU」というアップテンポな楽曲をエネルギッシュに披露したかと思えば、「夏の夜はこの曲だよね」と南国の夕景をバックにバラード「SEPTEMBER MOON」をしっとりと歌い上げた。MCで矢沢は「もうすぐ70歳になります。70過ぎてバリバリのロックシンガーは海外だとミック・ジャガーらがいるけど、日本にはまだいません」と口にし、ひと呼吸置いてから「俺、やります!ヨロシク!」とシャウト。さらなる飛躍を誓うように彼は「SOMEBODY'S NIGHT」「ラスト・シーン」を熱唱してファンを圧倒した。

その後、日本テレビ系の音楽特番「THE MUSIC DAY 2019 ~時代~」の中継へ。隣の会場にいる司会の櫻井翔(嵐)から「長く続けられる秘訣は?」と問われ、矢沢は「こういう仲間たちとずっと一緒にやれる音楽の素晴らしさ! Ha~Ha行くぞ!」と叫び、スカパラ、MIYAVI、奥田、綾小路、KREVAらと共にライブの定番曲「止まらないHa~Ha」をパフォーマンスした。セッションを終えると矢沢はゲストを送り出し、「ONE NIGHT SHOW 2019」をバラード「YES MY LOVE」でしっとりと締めくくった。

「ONE NIGHT SHOW 2019」2019年7月6日 幕張メッセ国際展示場4~6ホール セットリスト

氣志團

01. 砂の丘~Shadow on the Hill~

02. ROCKIN' MY HEART

03. ゴッド・スピード・ユー!

04. One Night Carnival

05. ファンキー・モンキー・ベイビー

06. 今日から俺たちは!!

07. 鉄のハート

MIYAVI

01. What’s My Name?

02. Ha!!!

03. Survive

04. Strong(guest:KREVA)

05. Fire Bird

06. No Sleep Till Tokyo

07. The Others

08. Dancing With My Fingers

東京スカパラダイスオーケストラ

01. DOWN BEAT STOMP -new ver-

02. スキャラバン

03. Paradise Has No Border

04. スターな男 with 奥田民生

05. 美しく燃える森 feat.奥田民生

06. Glorious

07. ペドラーズ

KREVA

01. パーティーはIZUKO? ~2019 Ver.~

02. 基準 ~2019 Ver.~

03. ストロングスタイル ~2019 Ver.~

04. 存在感 ~2019 Ver.~

05. イッサイガッサイ ~2019 Ver.~

06. 音色 ~2019 Ver.~

07. Na Na Na ~2019 Ver.~

矢沢永吉

01. ワン・ナイト・ショー

02. Brother!

03. YOU

04. SEPTEMBER MOON

05. SOMEBODY'S NIGHT

06. ラスト・シーン

07. 止まらないHa~Ha with 東京スカパラダイスオーケストラ(ホーン) / MIYAVI / 奥田民生 / KREVA / 綾小路翔

08. YES MY LOVE