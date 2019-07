個性派ロックユニット・OLDCODEX アニメ「ULTRAMAN」主題歌への想いを語る！

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの新番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」がスタート。初回となる7月2日(火)の放送では、ニューアルバム『LADDERLESS』から1曲をピックアップし、制作秘話を語りました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年7月2日(火)放送より)レギュラーコーナー「LADDERLESS TUNE」では毎週、7月31日(水)リリースの6thアルバム『LADDERLESS』から1曲をピックアップし、楽曲を制作しているTa_2とYORKE.がセルフライナーノーツをお届けします。今回は、アニメ「ULTRAMAN」主題歌にもなっている「Sight Over The Battle」について語りました。Ta_2:(「ULTRAMAN」の)テーマ的には、ウルトラマンが一度去ってしまったあとの、残された人たちの世界が舞台。そこでも戦わなきゃいけない。YORKE.:俺たちが子どもの頃に観ていたウルトラマンとは、ちょっと違ったね。テーマが深い。Ta_2:普通だったら“そこは触らないだろう”ということに触っていく話だったので、「なぜ戦うんだろう?」とか、「戦う意味は日常にも潜んでいるな」と思って。そこと(曲のテーマを)繋げていったかな。作曲は俺なんですけど、楽曲として訴えかけるようなメロディーにしたいと考えながら。地上って重力に縛られている部分もあるし、すごく重たい印象が強い。でもウルトラマンって飛べるじゃん?YORKE.:うん。Ta_2:銀河を飛び回ることもできる。それを考えると、星がキラキラしているのをシンセ(サイザー)で表せたらいいなと。バンドサウンドで地上の重さ、シンセサウンドで星々のきらめきを散りばめた。そして、メッセージとして自分たちが願っていたり、祈っていたりするようなメロ(ディー)になったらいいなと、切なさみたいなものを入れて作った楽曲でしたね。歌詞はどうだった?YORKE.:ウルトラマンは、子どものころ大好きで。スペシウム光線(ウルトラシリーズを代表的する必殺技)が撃てるんじゃないかと思ったよね。俺、母親と写真撮ったことがあまりないんだけど、たぶん唯一残っている写真は、スペシウム光線をやっている(笑)。女の人を守るヒーロー、ウルトラマンに自分を投影してさ。Ta_2:はいはい、絶対あるよね。YORKE.:そこで「ウルトラマンはまだ戦ってるんだ」というのがひとつあったね。「いつ戦いを止めるんだろう?」 と考えていたら、世界情勢も争いは終わらないよなぁと。そういうテーマも、歌詞を書いているときにあって。戦っている男の背中を追いかけるような歌詞になるといいなと思った。しかもウルトラマンって大きい。もし目の前にいたら、「先輩おはようございます」っていうテンションじゃないじゃん。もう声出ない、みたいな。Ta_2:あははは! そうだね。YORKE.:舞台に俺たちが上がるときも言われるんだけど、目の前のファンの子が「あ、本物!」って言うじゃない。その感じって、ちょっとウルトラマン感あるよね。Ta_2:あー、なるほどね。YORKE.:その感じも、歌詞に少し投影したような気がする。曲自体もヘヴィーなサウンドなんだけど、メロディアスというか。それに当てはめて、日本語でTa_2の声が届く。そういうものをイメージしたかな。Ta_2:聞いてくれる方々にも、そういうものが残ったらいいなと思う。じつはこれ、まだシングルカットされていなくて、音源が初めてアルバムに収録されるんですよ。フルサイズで聴けるのはそこが初めてなので、ぜひ楽しみにしていただきたいな。同コーナーのほかにも、番組では週替わりで、読書好きのTa_2がリスナーから寄せられた「好きな本・影響を受けた本」について語るコーナー、YORKE.が「影響を受けたアプリ」についてトークするコーナーもあり、内容も盛りだくさんです。次回の「LADDERLESS TUNE」コーナーは、OLDCODEX 初のデジタルシングル「One Side」に込めた想いを深掘りします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top