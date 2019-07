「週刊少年ジャンプ」(集英社)で田畠裕基さんが連載中のマンガが原作のテレビアニメ「ブラッククローバー」の歴代オープニングテーマ、エンディングテーマ全16曲を集めたCD「ブラッククローバー 主題歌ベスト」が、9月25日に発売されることが分かった。初回生産限定盤には、ノンクレジットのオープニング、エンディング映像を収録したDVDが付属する。

「ブラッククローバー」は、魔法が存在する世界を舞台に、捨て子として教会で育てられた少年アスタが、魔法帝を目指す姿を描いている。テレビ東京系で毎週火曜午後6時25分に放送。

◇収録曲(敬称略)

「ハルカミライ」感覚ピエロ▽「蒼い炎」イトヲカシ▽「PAiNT iT BLACK」BiSH▽「Amazing Dream」SWANKY DANK▽「Black Rover」ビッケブランカ▽「Black to the dreamlight」EMPiER▽「Guess Who Is Back」倖田來未▽「four」FAKY▽「ガムシャラ」みゆな▽「天上天下」みゆな▽「落書きペイジ」/感覚ピエロ▽「My song My days」SOLIDEMO with 桜men▽「JUSTadICE」大森靖子▽「花が咲く道」THE CHARM PARK▽「sky & blue」GIRLFRIEND▽ 「against the gods」m-flo