7月24日(水)19:00より放送されるフジテレビ「FNSうたの夏まつり」の出演アーティスト第2弾が発表された。

第2弾で出演が決定したのはE-girls、伊藤蘭、AKB48、木村カエラ、GLAY、欅坂46、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、THE ALFEE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ダイアモンド☆ユカイ、TUBE、東方神起、徳永英明、浜崎あゆみ、三浦大知、三浦春馬、吉本坂46ほか23組。恒例のミュージカル企画には劇団四季が出演するほか、「天使にラブ・ソングを~シスター・アクト~」カンパニー、「レ・ミゼラブル」カンパニー、海宝直人、城田優らの出演が決定した。

出演アーティスト第2弾のうち、三浦春馬は7月16日(火)に関西テレビ、フジテレビ系でスタートする主演ドラマ「TWO WEEKS」の主題歌「Fight for your heart」を披露。GENERATIONS from EXILE TRIBEはアニメ映画「きみと、波にのれたら」の主題歌「Brand New Story」を映画の映像をバックにパフォーマンスする。音楽番組への出演は約41年ぶりとなる伊藤は、キャンディーズのヒット曲「年下の男の子」を歌唱。この夏デビュー45周年を迎えるTHE ALFEEと来年35周年を迎えるTUBEは、それぞれの名曲でコラボし、今年デビュー25周年のGLAYは「サバイバル」を披露する。また欅坂46と吉本坂46は、すでに出演が決まっていた乃木坂46、日向坂46と共に坂道シリーズのグループメドレーをパフォーマンス。浜崎は「BLUE BIRD」を含むサマーソングのメドレーを歌う。

また放送日の7月24日が東京2020オリンピック・パラリンピックまでちょうど1年であることを記念して行われる企画「トップアスリートの背中を押した名曲」では、武豊、澤穂希、吉田沙保里、高橋大輔、松本薫、福原愛、大迫勇也、井上尚弥といった日本を代表するトップアスリートたちが登場。厳しい戦いの中で彼らの背中を押した名曲の数々を紹介する。

フジテレビ「FNSうたの夏まつり」

2019年7月24日(水)19:00~23:28

<出演者>

IZ*ONE / 嵐 / E-girls / 伊藤蘭 / AKB48 / 海宝直人 / Kis-My-Ft2 / 木村カエラ / KinKi Kids / 倉木麻衣 / GLAY / 劇団四季 / 欅坂46 / 昆夏美 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / THE ALFEE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 柴咲コウ / ジャニーズWEST / 城田優 / SixTONES / ダイアモンド☆ユカイ / 宝塚歌劇団 雪組 / DA PUMP / TUBE / 「天使にラブ・ソングを~シスター・アクト~」カンパニー(森 公美子・屋比久知奈)/ 東方神起 / 徳永英明 / 中村倫也&木下晴香 / 新妻聖子 / 乃木坂46 / 浜崎あゆみ / 日向坂46 / ブラスト!:ミュージック・オブ・ディズニー 2019 / Hey! Say! JUMP / 三浦大知 / 三浦春馬 / ミッキーマウスとディズニーの仲間たち / 森高千里 / 山崎育三郎 / 吉本坂46 / Little Glee Monster / 「レ・ミゼラブル」カンパニー(佐藤隆紀・伊礼彼方・斎藤 司・森 公美子・三浦宏規・

生田絵梨花・屋比久知奈・相葉裕樹)/ WANIMA / and more

司会:森高千里 / 渡部建 / 加藤綾子