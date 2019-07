BUMP OF CHICKENのライブ映像、およびミュージックビデオの特集配信がGYAO!にてスタートした。

この特集では2016年のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"」より神奈川・日産スタジアムの映像5曲、2017年から2018年に行われたアリーナツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」より埼玉・さいたまスーパーアリーナの映像5曲を前後編に分けて公開。また明日7月10日にリリースされる3年5カ月ぶりのニューアルバム「aurora arc」の収録曲6曲のMVも公開されている。

GYAO!「BUMP OF CHICKEN特集」

BUMP OF CHICKEN LIVE SELECTION

前編配信スケジュール:2019年7月9日(火)12:00~7月29日(月)23:59

BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY" NISSAN STADIUM 2016/7/16, 17

01. Hello,world!

02. K

03. 宝石になった日

04. Butterfly

05. 天体観測



後編配信スケジュール:2019年7月12日(金)12:00~7月29日(月)23:59

BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA

06. ray

07. Ever lasting lie

08. 花の名

09. 虹を待つ人

10. リボン

ミュージックビデオ

配信スケジュール:2019年7月9日(火)12:00~

<配信曲>

・リボン

・記念撮影

・望遠のマーチ

・シリウス

・話がしたいよ

・Aurora