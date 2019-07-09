BUMP OF CHICKENのライブ映像、およびミュージックビデオの特集配信がGYAO!にてスタートした。
この特集では2016年のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"」より神奈川・日産スタジアムの映像5曲、2017年から2018年に行われたアリーナツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」より埼玉・さいたまスーパーアリーナの映像5曲を前後編に分けて公開。また明日7月10日にリリースされる3年5カ月ぶりのニューアルバム「aurora arc」の収録曲6曲のMVも公開されている。
GYAO!「BUMP OF CHICKEN特集」
BUMP OF CHICKEN LIVE SELECTION
前編配信スケジュール：2019年7月9日（火）12:00～7月29日（月）23:59
BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY" NISSAN STADIUM 2016/7/16, 17
01. Hello,world!
02. K
03. 宝石になった日
04. Butterfly
05. 天体観測
後編配信スケジュール：2019年7月12日（金）12:00～7月29日（月）23:59
BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA
06. ray
07. Ever lasting lie
08. 花の名
09. 虹を待つ人
10. リボン
ミュージックビデオ
配信スケジュール：2019年7月9日（火）12:00～
＜配信曲＞
・リボン
・記念撮影
・望遠のマーチ
・シリウス
・話がしたいよ
・Aurora