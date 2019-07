キセル、リアレンジした新録楽曲も収録した2枚組ベストアルバム発売

キセルがベストアルバム『Kicells Best 2008-2019』を8月21日にリリースすること発表した。



今年で結成20周年を迎えたキセル。Disc1にはカクバリズム移籍後の2008年以降のアルバム『magic hour』、『凪』、『明るい幻』、『The Blue Hour』などから選曲した全12曲を収録。Disc2はビクター時代も含む過去曲を、リアレンジし録り直したテイク、6曲を収録した2枚組のベストアルバムとなっている。



また、結成20周年に際して、9月16日には3度目となる日比谷野外音楽堂にて『20th anniversary year of Kicell ~野音でキセル 2019〜』が行われる。チケットは絶賛発売中。



辻村豪文コメント

キセル結成20周年を迎えるにあたって、この度ベスト盤を出すことと相成りました。「若くて有望なミュージシャンがどんどん出て来る中、まだ聴いてもらったことのない人に向けて少しでも間口を広げたい」という角張くんからの提案にありがたく納得しつつ、せっかくの機会なのでライブをやりながらここ10年くらいでアレンジの変わったのを何曲か再録してみたい、という我儘叶って2枚組でのリリースになります。

内容はカクバリズムからの4枚のアルバムの内から選曲してまとめたものと、ビクター在籍時からやり続けてる曲を中心に新しく録り直したもので、再録の方は改ってキセルの原点回帰という訳でもないですが、全曲四畳半宅録です。

なので、何となくDisc1の方は「はじめまして。」、Disc2は「いつもありがとうございます。」という心持ちで作業してました。

初めて聴いてくれる方も勿論ですが、普段からでも時折でもあの頃はでも、キセルのことを心の何処かに留めて置いてくれる人たちに楽しんでもらえたなら、何より幸いに思う次第です。

20年やっても相変わらず不束な兄弟バンドですが、これからも何とぞよろしくお願いします。



辻村友晴コメント

「20年兄弟でよくやってこれたなぁ〜」より、「兄弟やしやってこれたなぁ〜」感が強いです。

意見が正反対だったり、面倒と思う事は沢山あるんですが、最近はそういう面倒なところに新しい答えや、見えてなかった風景があったりするんじゃないかと思い、これからもまだやっていけそうな気がします。笑

兄弟で音楽は郷愁が大事やねという話しをした事があります。(確か...)

その郷愁の共有の濃さがキセルの強みなんじゃないかなと思っています。

新しいアイデアは体内フィルターをいい具合に通った音じゃないと嘘っぽくて座りが悪く、兄弟間ですぐにバレます。(特に兄さんが厳しい)

そうやってアイデアと郷愁とを行ったり来たりしながら、ふるいにかけて「面白いね」と言われるものを作ってきましたし、そうあり続けられるよう頑張っていきたいです。それには面倒な事が鍵っぽいです。

ふ〜面倒やな。

最後に。

キセルを聴いてくれている方々には感謝の言葉しかありません。

それとこんな僕らと活動を共にしてくれているカクバリズムのみんなやスタッフの方々。

キセルの遅さに耐え、受け入れてくれる度量の深さに感謝です。。

出会えて本当に良かった。

あとはやっぱり両親のおかげです。。

この先、世の中がどうなるか分かりませんが、自分たちの出来る事を見極めて色々発信していきたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いします。





<リリース情報>



キセル

『Kicells Best 2008-2019』

発売日:2019年8月21日(水)

価格:3200円(税別)



=収録曲=

disc1

1. くちなしの丘

2. ビューティフル デイ

3. 富士と夕闇

4. 覚めないの

5. 山をくだる

6. 夜の名前

7. 君の犬

8. 一回おやすみ

9. 夕凪

10. 時をはなれて

11. ひとつだけ変えた

12. マジックアワー



disc2

1. ピクニック

2. 柔らかな丘

3. エノラゲイ

4. ナツヤスミ

5. ギンヤンマ

6. 春の背中



<ライブ情報>



キセル

『20th anniversary year of Kicell ~野音でキセル 2019〜』



2019年9月16日(月・祝)日比谷野外大音楽堂

時間:開場16:00 / 開演16:45

※雨天決行・荒天中止



・チケット料金

前売:4800円(自由席/整理番号付き)

ペアチケット:8600円(2名様/自由席/整理番号付き)

※中学生以下入場無料(保護者同伴に限り)

※客席前方自由席/後方ファミリーエリア



チケット取扱:

・チケットぴあ(P:140-956)

・ローソンチケット(L:73995)

・イープラス

・LINE TICKET



キセル:http://nidan-bed.com/