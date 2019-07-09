TYPE-MOON原作による西出ケンゴロー「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点EX 深海電脳楽土 SE.RA.PH」1巻が、本日7月9日に発売された。

本作はスマートフォン向けゲーム「Fate/Grand Order」と、PlayStation Portable用ゲームソフト「Fate/EXTRA CCC」のコラボイベント「深海電脳楽土 SE.RA.PH」のコミカライズ作品。コラボイベントのシナリオは奈須きのこが担当している。

物語の始まりは2017年5月。人理を正しい形に修復することに成功したカルデアに、海洋油田基地セラフィックスからSOSが入る。直後、上級AI・BBに2030年に新たな特異点が発生したことを告げられ、人類最後のマスター・立香は2030年に存在するセラフィックスへレイシフトを行うが……。本作はKADOKAWAのWebマンガサイト・ヤングエースUPにて連載中。

なおKADOKAWAより武中英雄「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点II 伝承地底世界 アガルタ アガルタの女」1巻、講談社より渡れい「Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点III / 亜種並行世界 屍山血河舞台 下総国 英霊剣豪七番勝負」1巻、カワグチタケシ「Fate/Grand Order -turas realta-」5巻が、本日同時発売された。