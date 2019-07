あしざわ教頭「SCHOOL OF LOCK!」退任発表

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」のあしざわ教頭が、7月8日の放送で退任を発表しました。番組冒頭で語られたメッセージを紹介します。私、あしざわ教頭は、9月26日木曜日の生放送授業をもって、SCHOOL OF LOCK! の教頭を、退任することを決めました。ちょっと突然のことでびっくりしている生徒もいるだろうし、中には「どういうことだよ!?」って気持ちの生徒もいるかもしれません。2014年10月に赴任してからもうすぐで5年になります。SCHOOL OF LOCK! の教頭として、応援部の顧問として、毎日、みんなに声を届けさせてもらっています。毎日こうやって、時には笑ったり、励ましたり、背中を押したり、自分なりに生徒と向き合ってきました。でもいつからか、というとすごく難しいんですが、心のどこかで「いつまでもこの学校にいるわけにはいかないな」という気持ちがずっとありました。そんな気持ちがどこかにありつつも、みんなに言葉を届けている中で、ある時期から僕の中のもう一人の自分が『いや、お前も頑張れよ』みたいなことを言っているような気がしてきました。そういう風に自分が言っているということは、自分の中でも「あ、足りてないな」という部分がきっとあるんだ、と気づきだして、そういう状態でみんなを応援したり、偉そうなことを届けられる理想の大人、自分になれているのかな、胸を張って言葉を届けられるのかな、と考えるようになってしまったんですよ。最初のころは、「楽しい」とか、「みんなと一緒にやれて嬉しい」とか、しょうもない理由かもしれないけれど「注目される!」とか、そういうことでワクワクして楽しんだ時期もあったし、もちろんそこから悩む時期もありました。でもある時期から、自分がSCHOOL OF LOCK! に来たことで「自分が足りてないな」とか、「俺はこういうところがダメなんだな」とかいろいろ思うようになった時に、ちょっと自分の中で自信がなくなってきてるな、ということもちょっと感じていたんです。『そんな風に自分のことを思っているヤツが、みんなに何か言えるのか?』と思ってしまうと、生徒にも悪いし、校長にも悪いし、職員のみんなにも悪いなと。もちろん、5年、SCHOOL OF LOCK!をやってきたな"という気持ちもあるので、『教頭を退任しよう』と僕は決めました。退任するからには、もっとかっこいい人になってやろうと。みんなが憧れるような大人にならなきゃ、ということもすごく思っています。だから、退任した後のこととか、まだ具体的に何かがあるとかではないけれども、自分はもっと“場所”を見つけて、自分のやりたいことをやって、行きたい場所に行って、奥さんのことももちろん大切にしたいし、もっとかっこいい大人になっていきたいな、と思っているんです。なので、ちょっと突然で本当に申し訳ないけれども、9月26日木曜日の授業をもって、私は退任いたします。……と言っても、まだ2ヵ月あります。今後、みんなとやりたいこともたくさんありますし、みんなとも会いたいなと思っています。「マイナビ 未確認フェスティバル2019」という機会もあるし、そういった場所でみんなの顔を見たいなと思っておりますので、改めて、これから2ヵ月、よろしくお願いいたします!」あしざわ教頭の言葉を聞いたとーやま校長は、「俺は教頭よりもSCHOOL OF LOCK! という場所で長くやらせてもらっているけど、自信がある・ないで言えば、今だって胸を張って“ある”なんて言えない。正解か不正解かは自分ではわからないし、多分、教頭もみんなもわからない。でも、どこにあるのかわからないものを探していく場所が、このSCHOOL OF LOCK! だと思う。残された時間で、教頭と校長と聴いてる生徒のみんなで作れるものが必ずあると思うから、それをやっていきたいね」とリスナーに伝えました。今回の発表で、番組の掲示板やツイッターには、あしざわ教頭との思い出を語る多くのリスナーの声が届きました。さらに番組では、ラジオを聴いていたという、「マイナビ 未確認フェスティバル2019」の公式応援ガールをつとめる日向坂46の渡邉美穂さんから届いたメッセージも紹介されました。今回のあしざわ教頭の退任発表にあたり、教頭と校長のメッセージが公式サイトに掲載されています。<⇒SCHOOL OF LOCK!より大切なお知らせ><番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/