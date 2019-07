LiSA 念願のUNISON SQUARE GARDENと対バン

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりの登場ということで、近況報告としてUNISON SQUARE GARDENと行った対バンライブについて感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月8日(月)放送分)最近のLiSA先生は……6月19日にUNISON SQUARE GARDEN先生との対バンが、Zepp Nagoyaでありましたね~。いやもう! 念願!! だって、(UNISON SQUARE GARDENの)田淵(智也)先輩は、デビューして8年ぐらいずーっと曲を書いてくれているんです。いつ「fun time HOLIDAY」(UNISON SQUARE GARDEN主催のイベント)にも呼んでもらえるのかなってずーっと待っていて、先輩にも「出たいなー出たいなー、一緒にやりたいなー、そして私のライブにも出て欲しいなー」って言ってたんですけど、「まだ今じゃない! まだ今じゃない!」って何年も言われ続けて(笑)。8年言われ続けました、私!今回UNISONが15周年ということで、トリビュートアルバムに参加させてもらうタイミングでご一緒させていただきました! 田淵先輩が書いてくれた曲ばかりでライブをしたんですけど、最初「Catch the Moment」を歌ったら全員歌ってて! 「あれ? 今日UNISON先輩の対バンのライブだよな……?」と思って。全部の曲をみんなが歌ってくれて、「先輩が8年待てって言っていたのは、これだったんだな」って。多分これを作らなきゃお前は俺たちと一緒に出来ないよ、っていう意味で、厳しい愛情をいただいていたんだなと思いました。実際めちゃくちゃ楽しかったです! ありがとうございます!LiSAが「オリオンをなぞる」を担当した、UNISON SQUARE GARDENバンド結成15周年記念アルバム『Thank you, ROCK BANDS! 〜UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Album〜』は、7月24日(水)のリリースです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/