エド・シーラン、ブルーノ・マーズが監督を務めた「ブロウ」のMVを公開

多数の大物アーティストが参加したニュー・アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』をリリースするエド・シーランが、新たに「ブロウ」のミュージックビデオを公開した。



アルバムのラストを締めくくる「ブロウ」は、ブルーノ・マーズとカントリーシンガーのクリス・ステイプルトンが客演した楽曲。MVはブルーノが監督を務めており、ハリウッドにある有名なロック・クラブ「ザ・ヴァイパー・ルーム」にて撮影。エド、ブルーノ、クリスの3人の代わりにガールズ・バンドがステージで熱唱した、ハードでロックなビデオに仕上がっている。







ブルーノは自身のインスタグラムでエドを「エド・”ザ・ソングライティング・マシーン”・シーラン」と呼び、クリスを「クリス・”シング・ヤ・フェイス・オフ”・ステイプルトン」と評し、「こんな非凡な才能を持った人たちとこの曲を作ることが出来てとても楽しかったよ。いつかまた3人が集まってライブを披露する事が出来たらいいね」とコメントを寄せている。



総勢22人のアーティストとコラボを果たしたアルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』は7月12日に発売。リリース当日から3日間、東京のStyles代官山では限定グッズを取り扱うポップアップ・ストアも実施されるとのこと。





<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売日:2019年7月12日(金)

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン



<ポップアップ・ストア情報>



エド・シーラン アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』発売記念ポップアップ・ストア

日時:2019年7月12日(金)~7月14日(日)11:00-20:00

会場:Styles代官山 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町11-8メゾン代官山1F

https://wmg.jp/edsheeran/news/83698/