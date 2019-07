アフリカ・ネーションズカップ2019決勝トーナメント1回戦の全試合が終了して、準々決勝に進出する8チームが決定した。

グループC2位のセネガルはグループA2位のウガンダと対戦。前半にサディオ・マネ(リヴァプール)が決めたゴールを守り切り、セネガルが勝利を収めてベスト8に駒を進めた。

前回王者カメルーンと対戦したナイジェリアは、先制点を挙げたものの前半の内に逆転される。しかし、ナイジェリアは63分に追いつくと、66分にアレックス・イウォビ(アーセナル)が決勝ゴールを挙げてカメルーンを下した。

グループAを3連勝で首位通過したエジプトはグループDで3位通過の南アフリカと激突。エジプトは優勝候補の一つとされながらも、試合終盤に1ゴールを奪われて南アフリカにまさかの敗北を喫した。大会2得点を記録していたモハメド・サラー(リヴァプール)がこの試合では無得点に終わった。

また、決勝トーナメント1回戦の全8試合の内、3試合がPK戦での決着に。決勝トーナメント1回戦の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。日程は日本時間表記。

■決勝トーナメント1回戦

モロッコ 1-1(PK 1-4)ベナン

ウガンダ 0-1 セネガル

マダガスカル 2-2(PK 4-2)コンゴ

ガーナ 1-1(PK 4-5)チュニジア

ナイジェリア 3-2 カメルーン

エジプト 0-1 南アフリカ

アルジェリア 3-0 ギニア

マリ 0-1 コートジボワール

■準々決勝の対戦カード

▼7月11日 1:00キックオフ

セネガル vs ベナン

▼7月11日 4:00キックオフ

ナイジェリア vs 南アフリカ

▼7月12日 1:00キックオフ

コートジボワール vs アルジェリア

▼7月12日 4:00キックオフ

マダガスカル vsチュニジア