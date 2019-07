EMPiRE 帝国の知られざる内情を語る「1年後に敬語をやめる予定です」

BiSやBiSHを擁する音楽プロダクション、WACKに所属するEMPiRE。エイベックスとの共同プロジェクトとして2017年にスタートし、2018年4月にリリースした1stアルバム『THE EMPiRE STRiKES START!!』がスマッシュヒットを記録。今年春よりNOW EMPiREが加入し6人体制での活動をスタートさせた。今回は新加入のNOWが、先輩YU-KiとMAHOと対談、初ツアーの感想から、先輩後輩の微妙な関係にもメスを入れる。



──今年4月21日にスタートした「NEW EMPiRE TOUR」も7月11日のマイナビBLITZ赤坂公演でファイナルを迎えます。NOW EMPiREさんは、この全国ツアーで加入したにも関わらず、全曲をマスターしてパフォーマンスしました。NOWさんは3月24日から3月31日にかけて開催した「WACK合同オーディション2019」で加入したので、たったの1カ月しか準備期間がありませんでした。さぞやレッスンは大変だったのではないでしょうか。



NOW 最初に「全曲でお披露目する」と聞いたときは、全曲覚えるのに何日かかるんだろうって不安でした。でもEMPiREに加入させていただいたからには期待を超えたいと思ったので必死に練習しました。



──2人から見てNOWさんの練習ぶりはいかがでしたか?



YU-Ki ポテンシャルが高いなと思いました。驚いたのはダンスの振り入れを1人で動画を見て、3日間で全曲覚えてきたんです。私たちは振り入れを先生に教わりましたけど、それでも時間がかかったんですよ。なのでNOWはすごい努力家だなと思います。



MAHO NOWはできないことが嫌なんだろうなって思います。絶対に折れない性格なんですよ。でも変に意固地になるんじゃなくて、ちゃんと周りの声も聞ける子です。素直さが芯にあるので、いい意味で負けず嫌いですね。



──心が折れそうにならなかったんですか。



NOW 「4月21日までに絶対にやってやるぞ!」って気持ちしかなかったので、ネガティブなことは全く思わなかったです。好きなことには熱中できますし、MAHOさんが仰ってた通り、自分にできないことがあるのが絶対に嫌なんです。



──NOWさんから見てYU-Ki さんとMAHOさんはどんな先輩ですか?



NOW 大雑把に言うと、お母さん(YU-Ki)とお姉さん(MAHO)です。YU-Kiさんはしっかりみんなをまとめてくださるし、すごく優しいです。エージェントのみなさんは「YU-KiさんはNOWに厳しい」ってイメージを抱いていると思うんですけど、実際は優しくて気配りのできる方です。MAHOさんは一緒にいると安心感があって、頼りがいがあります。合同オーディションのときにMAHOさんに顔の雰囲気が似ていると言われたんですけど、隣にいたら本当のお姉ちゃんみたいな気分になりますね。



──全国ツアー初日となった福岡公演での反応はいかがでしたか。



YU-Ki エージェント(ファンの総称)が暖かく迎えてくれたので、アットホームな雰囲気でやることができました。NOWもやりやすそうにしてたよね。



NOW お披露目まで自分の名前も顔も公開してなかったのに、「NOW EMPiREです」って自己紹介の後に始まった曲で、すぐに「NOWちゃん!」ってコールしてくれたのがうれしかったです。すぐに緊張もほぐれて、楽しくライブができました。



──今回の全国ツアー中、ライブ以外で起きたメンバー事件簿を1人ずつ紹介してもらえますか。



MAHO MiKiNA(EMPiRE)ちゃんが大阪公演前日に泊まったホテルで、部屋のカードキーを忘れて外に締め出されました。私と相部屋だったんですけど、1人でカードキーを持たずにホテルの朝食を食べに行ったんです。そもそも私たちのプランに朝食は付いてなかったんですよ。結局、朝食を食べられなかった上に、部屋のカードキーがない。しかもシャワーを浴びたまま部屋を出たので髪はビショビショで……。



──髪がビショビショのまま朝食に行くのもどうかと思いますけどね(笑)。



YU-Ki 朝食までの時間がギリギリだったらしいんですよ(笑)。



MAHO 部屋の前で私に電話をしてきたんですけど、まさかMiKiNAちゃんだと思わなかったので出なかったんです。そしたら何度もドアをノックしてきたので、ようやく気付きました。



NOW 私もホテルのカードキーにまつわる事件がありました! YU-Kiさんと相部屋だったんですけど、YU-Kiさんがカードキーを持って朝食に行っちゃったんです。それで、それで……。



YU-Ki 私が変わりに話しますね(笑)。NOWが寝てたので、起こしちゃ悪いと思って1人で朝食に行ったんです。すぐに戻ってくるつもりだったのでカードキーを持ったまま部屋を出たんです。朝食を終えて部屋に戻ったらシャワーを浴びている音が聞こえてきて、「NOW起きてるんだ」と思ったんですけど、よく考えたらカードキーを入れないと照明が点かない部屋だったんです。真っ暗のままシャワーを浴びていたんだと思ってカードキーの挿入口を見たら、薄っぺらいメモ用紙が挿さっていたんです(笑)。



NOW 前日に寝落ちしちゃったので、一刻も早くシャワーを浴びたかったんです。でも、ちゃんと紙で点きました!



YU-Ki 点いてません! 途中から私がキーを挿したんだよ。



NOW だから一回消えたんだ。



YU-Ki そもそも紙で点くわけがないから。



NOW 本当に点いたんです。じゃないとシャワーを浴びないです。



YU-Ki 絶対に点かないよ! 私が戻ったときは真っ暗だったし。



NOW 点きました! 私は譲りません!



MAHO ケンカが始まった(笑)。



NOW じゃあ点いてなかったでいいです……。



──小学生のケンカじゃないですか(笑)。



YU-Ki では気を取り直して、私の事件簿は名古屋公演に行ったときのことです。名古屋で人気の台湾料理屋「味仙」に行ったんですけど、それまでNOWは「私、辛い物が得意なんです!」って言い張ってたんです。「味仙は本当に辛いよ」って言っても、「大丈夫!」の一点張りで。ところが、いざ食べ始めたら1品目からヒーヒー言い始めて(笑)。結局、食べられたのは青菜炒めぐらい。MAHOも辛い物が苦手なので、2人で延々と青菜炒めを食べてました。



──実際、辛い物は得意だったんですか?



NOW WACKの合同オーディションって料理にデスソースが入ってるのが恒例じゃないですか。今年も出ると思っていたので、ひたすら家で辛い物を食べる練習をしたんですよ。そのときは激辛の麻婆豆腐も完食できたんです。ところが味仙では練習の成果が全く発揮できませんでした。



──NOWさんがグループに馴染んでいるのが、ひしひしと伝わってきましたけど、まだメンバーに敬語を使っているんですね。



YU-Ki 加入当初から「敬語は使わなくていいよ」って言ってるんですけどね。



MAHO 「いつになったら敬語をやめるの?」って訊いたら、「1年後に変わるです」って言ってました(笑)。



YU-Ki NOWの中ではタメ語になる日が決まっているらしいです。



──どうして1年後に敬語をやめることにしたんですか。



NOW 私は歌もダンスもまだまだなので、1年間は研修期間だと思ってるからです。



──真面目ですね~。では最後にNOWさんから今夏の目標を教えてください。



NOW 夏は野外フェスが気持ちのいい季節なので、メイクが落ちても気にせずに汗を流して全力でライブを楽しみたいです!



▽YU-Ki EMPiRE

12月10日生まれ。WACKオーディション2017合格者。結成時メンバー。



▽MAHO EMPiRE

6月1日生まれ。WACK合同オーディション2018合格者。2018年5月1日活動開始。



▽NOW EMPiRE

7月28日生まれ。WACK合同オーディション2019合格者。2019年4月21日活動開始。



▽EMPiRE 2ndシングル

『SUCCESS STORY』

7月17日(火)発売