7月24日(水)19時より4時間半にわたって生放送される(一部地域を除く)フジテレビの真夏の風物詩『FNSうたの夏まつり』。このほど第2弾出演アーティストとして、浜崎あゆみ、伊藤蘭ら全23組の出演アーティストが発表された。



音楽シーンをにぎわす旬なアーティストから、常に最前線を走り続けてきたトップアーティスト、話題のアイドルグループ、そして貴重なレジェンドまで日本の音楽界を支えるスターが大集結する同番組。司会は森高千里、渡部建、加藤綾子が務める。



今回出演が発表されたのは、E-girls、伊藤、AKB48、木村カエラ、GLAY、欅坂46、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、THE ALFEE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ダイアモンド☆ユカイ、TUBE、東方神起、徳永英明、浜崎、三浦大知、三浦春馬、吉本坂46ら豪華23組。



さらに、FNS音楽特番では恒例となったミュージカル企画には劇団四季が出演するほか、『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』カンパニー、『レ・ミゼラブル』カンパニー、海宝直人、城田優らの出演が決定した。



昨年の冬に引き続き出演する浜崎は、「BLUE BIRD」を含む夏を盛り上げるサマーソングをメドレーで披露する。



『2018FNS歌謡祭』に『キンキーブーツ』で見せた魅惑のドラァグクイーン・パフォーマンスが記憶に新しい三浦春馬は、7月16日(火)スタートのドラマ『TWO WEEKS』(毎週火曜21:00~)の主題歌をテレビで初歌唱。そして、大ヒットアニメ映画『きみと、波にのれたら』の主題歌『Brand New Story』をGENERATIONS from EXILE TRIBEが映画映像をバックにパフォーマンスする。



そして先日のソロデビューで大きな話題となった元キャンディーズ・伊藤が、音楽番組に41年ぶりに出演。キャンディーズの大ヒット曲「年下の男の子」を歌唱する。



さらに、この夏デビュー45周年を迎えるTHE ALFEEと、来年35周年を迎えるTUBEが、それぞれの名曲を交互に豪華コラボでメドレー。また、デビュー25周年のGLAYは、伝説の20万人ライブを行った1999年にリリースしたヒット曲「サバイバル」を披露する。



また、放送日の7月24日が東京2020オリンピックまでちょうど1年ということを記念した企画「トップアスリートの背中を押した名曲」も。武豊、澤穂希、吉田沙保里、高橋大輔、松本薫、福原愛、大迫勇也、井上尚弥といった、日本を代表するトップアスリートたちが登場。厳しい戦いの中で彼らの背中を押した名曲は何か? トップアスリートたちの知られざるエピソードと共に、名曲の数々をたっぷり紹介する。