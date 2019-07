Suchmos、「Pacific Blues」のライブ映像を公開

Suchmos初のライブ映像作品、『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA -2018.11.25 YOKOHAMA ARENA-』が7月17日にリリース。それに先駆け、「Pacific Blues」のライブ映像がYouTubeで公開された。



新たに公開された「Pacific Blues」は、バンドのデビュー当時からの代表曲でライブでは欠かさず披露されている「Pacific」を、15分にもおよぶ壮大な大作にアレンジを施し生まれ変わらせたナンバーだ。







本作には、他にも「VOLT-AGE」(2018 NHK サッカーテーマ)、「STAY TUNE」、「808」(Honda『VEZEL』CMソング)、「MINT」、「YMM」、そして最新アルバム収録の「In The Zoo」などを収録予定。カバーアートと初回仕様のデザインはメンバー自らが監修しており、パッケージには昨年11月25日の横浜アリーナ公演『THE LIVE YOKOHAMA』の当日に使用されたスタッフパスのレプリカ・ステッカーと、同公演のオリジナルライブポスターが封入される。





<リリース情報>







Suchmos

『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA -2018.11.25 YOKOHAMA ARENA-』

発売日:2019年7月17日(水)

【Blu-ray】KSXL-280 ¥5,500+税

【DVD】KSBL-6335 ¥4,500+税

初回仕様:3面デジパック+『THE LIVE YOKOHAMA』スタッフパスステッカー、オリジナルライブポスター封入



=収録曲=

01. A.G.I.T.

02. YMM

03. Alright

04. DUMBO

05. Get Lady

06. Fallin

07. BURN

08. STAY TUNE

09. In The Zoo

10. Pacific Blues

11. FUNNY GOLD

12. MINT

13. YOUVE GOT THE WORLD

14. 808

15. GAGA

16. VOLT-AGE

17. Life Easy



<ライブ情報>



『Suchmos THE LIVE』

日程:9月8日(日)

会場:神奈川・横浜スタジアム

時間:OPEN 15:00 / START 17:00

料金:¥7,500 (全席指定)

info:HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999