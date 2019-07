D'ERLANGER・kyo、MUCC・逹瑯バースデーライヴの「あいつ」がよかった!?

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月1日(月)は、先週の放送に続き、D'ERLANGERからヴォーカルのkyoさんがゲストで登場。今年の逹瑯バースデーライヴについて語りました。逹瑯:(今年の逹瑯のバースデーライヴ「~Happy Birthday to 逹瑯 -君とムックとあの人とあの人とあの人-~」のゲストは)一番にkyoさんにお声がけさせてもらいました。kyo:そうだよね。去年11月に開催された全国ツアー「D'ERLANGER SLASH DANCE TOUR 2018」のファイナル、ステラボールに遊びに来てくれて。そのときに言ってくれたもんね。逹瑯:はい。kyo:(オファーするの)はやっ! みたいな(笑)。逹瑯:「kyoさん、来年なんですけど……」って(笑)。kyo:そう。で、2月の半ばくらいにMUCCのスタッフから「逹瑯から聞いてると思いますが……」って連絡が来て、「D'ERLANGERのスケジュールさえ入ってなければ、やりましょう」って(笑)。逹瑯:やっと発表できましたけれども。去年は(バースデーライヴのタイトルが)「あいつとあいつとあいつ」だったんで。kyo:(笑)。なるほどね、本当にそういうあれだったの?逹瑯:はい。「あいつとあいつとあいつ」っていうタイトルだったんで。kyo:あー、俺「あいつ」のときに出たかったなー(笑)!逹瑯:いやいやいや(笑)。今年は「あの人とあの人とあの人」で、みんな大体、先輩なんだろうなってのは(わかりますよね)。kyo:なるほどね。逹瑯:予想していたんですけど。kyo:「あの方」になったら、もっと上か。逹瑯:そうですね。そしたらみんな「誰?」って(なりますよね)。いや、でも相当上ですよ。kyo:いや、でもさ、年齢的なものだけじゃなくても、例えばキャリアだとか。例えば、東京ドームでやっている人とかは「あの方」になるじゃん。逹瑯:でもそこは、考え方的に年功序列ですね。kyo:(笑)。逹瑯:東京ドームでやっているから「あの方」だと、年下でも「あの方」になりますよね?kyo:そうそう。それが面白いじゃん(笑)。逹瑯がそうやるっていう。逹瑯:「なんかお前、権威に弱いな」ってなるじゃないですか(笑)!kyo:たしかに(笑)。◎7月8日(月)の「JACK IN THE RADIO」は、THE Guzmaniaからヴォーカルの時羽さん、ベースのちょびさんをゲストにお迎えします。どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack