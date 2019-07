「本当に尊敬します！」 SHINeeテミン、リスナーを褒めて褒めて、褒めまくる！

コラムニストの犬山紙子(月・火曜担当)と、アプリクリエイターの関口舞(水・木曜担当)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ホメラニアン」。7月3日(水)の放送にはSHINeeのテミンさんが登場。頑張っているリスナーを応援しました。今回、番組では「テミンさんに褒められたいこと」を募集。頑張っているリスナーを、テミンさんが褒めました。「毎日1時間半かけて、電車で職場まで通勤しています。始業時間が8時半なので、朝起きるのは5時ごろ。しかたないと思いつつも、毎日朝早く家を出て、遅刻せずに通勤していることを褒めてほしいです。通勤時間にいつもテミンくんの曲を聴いて、『今日も1日頑張るぞ』と元気をもらっています」テミン:本当に尊敬します! 僕は、寝るのが好きで……。関口:そうなんですか? すごくストイックなイメージがあります。テミン:(早起きは)得意じゃないです。遅い時間まで起きていますし。関口:夜遅くまで起きて何をしているんですか?テミン:YouTubeとかで動画を観ています。最近はミステリーを観ていますね。だから、朝起きるのが苦手です。つらいじゃないですか。なのに、毎日そういうパターンの生活をしているとのことなので、本当に頑張っていると思います。そして、「これからも頑張ってください」と伝えたいです!「私は、季節の変わり目に体調を崩すことがよくあり、学校を休んでしまいがちでした。しかし、今年まだ体調を崩していません! なぜなら、テミンさんのツアーに万全の体調で参戦するべく、日常生活を見直し、風邪防止対策を徹底しているからです。こんなにも体調を崩さなくなったのは、テミンさんのパワーのおかげです!」テミン:わぁ、素晴らしいですね! 元気でいてくれてとっても嬉しいです。そういう言葉は本当に、僕にとっても力になります。ありがとうございます!「テミンくんに褒めてほしいことは、何十年も食べれなかった納豆を最近食べられたことです!」テミン:わぁ!関口:テミンさんは納豆、食べられますか?テミン:好きです。おいしいですよね。韓国でも結構食べます! 食べ物は、できるかぎりちゃんと食べたほうが健康にいいじゃないですか。だから、「本当によく頑張った!」と伝えたいです。関口:ちなみに、メッセージには続きがあって「テミンくんは苦手なきゅうり、食べれるようになりましたか」とのことです(笑)。テミン:すみません、それはちょっと……(笑)。ほかの野菜を頑張って食べます!「私は日本に住む韓国人です。今、異国の土地で看護師として働いています。日本語はだいたいわかるのですが、たまに言葉がわからず、仕事柄、大変なことも多いです。大好きなテミンさんに褒めてもらえたら最高に嬉しいし、頑張れます」テミン:僕も、日本語は難しいときが多いんですけど、看護師さんのお仕事だったら、本当にいろいろな日本語を知っておかないといけないじゃないですか。本当に頑張っていると思います。素晴らしいです!「私は今、大学でフランス語を勉強しています。でも、テミンさんが言っていることをわかるようになりたいので、自分で韓国語も勉強しています。2つの言語を勉強するのは大変ですが、テミンさんも日本語のお勉強を頑張っているし、私もいつかテミンさんが書いている韓国語のメッセージを翻訳せずに読めるようになりたいです。褒めてもらえると嬉しいです」テミン:わぁ、素晴らしい!関口:テミンさん、日本語(の勉強)は大変ですよね。テミン:そうですね。でも、日本語と韓国は結構似ているところも多くて。勉強し始めたとき、楽しかったです。関口:そうなんですね! もしかしたら私たちも、頑張れば韓国語がわかるようになるかもしれない?テミン:絶対なれると思います!テミンさんの3rdミニアルバム「FAMOUS」は、8月28日(水)に発売予定です。ぜひチェックしてみてください。<番組概要>番組名:ホメラニアン放送日時:毎週月~木曜 20:00~21:30パーソナリティ:犬山紙子(月、火曜)、関口舞(水、木曜)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/homeranian/<テミン Information>「TAEMIN ARENA TOUR 2019 〜X™〜」特設サイト:https://www.shinee.jp/taemin/2019tour詳しくはコチラTAEMIN LIVE Blu-ray&DVD 『TAEMIN Japan 1st TOUR~SIRIUS~』特設サイト:https://shinee.jp/taemin/sirius/TAEMIN Official Website: http://www.shinee.jp/taemin/SHINee Official Website:http://shinee.jp/SHINee Japan Official Instagram: https://www.instagram.com/shinee_jp_official/SHINee Japan Official Twitter:https://twitter.com/shinetterSHINee Japan Official LINE:http://line.me/ti/p/%40shinee_jpSHINee Universal Music WEBSITE:https://www.universal-music.co.jp/shinee/