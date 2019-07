「恥ずかしいですが…（笑）」 SHINeeテミン、メンバーにお願いしたいことは？

コラムニストの犬山紙子(月・火曜担当)と、アプリクリエイターの関口舞(水・木曜担当)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ホメラニアン」。7月3日(水)の放送にはSHINeeのテミンさんが登場。テミンさんが今褒めたい人、そして、今褒めてほしい人を明かしました。関口:早速ですが、テミンさんが今、褒めたい人はいますか?テミン:今、ツアー(「TAEMIN ARENA TOUR 2019 〜X™️〜」)をまわっているんですけど、本番中もそうだし、公演後にはステージを片付けてくれたりするスタッフさんがいっぱいいるじゃないですか。その皆さんに「ありがとうございます」と伝えたいです。関口:たくさんの人たちの力で舞台は出来上がりますもんね。そういう方たちにも目を向けるテミンさんが、とっても素敵だなと思います。テミン:本当に素晴らしいんです。次の日にほかの地域で公演があると、眠らないまま、朝からステージを作ってくれたり……そういう姿を見ると本当にかっこいいと思います。関口:テミンさんが最近頑張っていて、「褒めてほしい」と思うことはありますか?テミン:今、メンバーから褒められたいですね、恥ずかしいですが(笑)。1人でいろいろ頑張って活動しているので、「よく頑張っているね」「素晴らしいね」と言ってくれたら嬉しいです。関口:そうですよね。頑張っていらっしゃる姿を、メンバーやまわりの方々にも伝えたいですよね。ちなみに、テミンさんの母国・韓国でも、人をよく“褒める”文化はありますか。テミン:はい、あります。関口:韓国語でよく使う褒め言葉はありますか?テミン:韓国語で「よくやったね」「よく頑張ったね」という意味なんですが、「잘 했어요(チャレッソヨ)」という言葉があります。関口:「チャレッソヨ」。合ってますか?テミン:はい。(発音)できています!関口:ありがとうございます! これから私たちも使っていけたらいいなと思います。テミン:ありがとうございます。チャレッソヨー!8月28日(水)には3rdミニアルバム「FAMOUS」を発売予定。「今まで見せたことのない激しいパフォーマンスと新しいジャンル」に挑んだという最新作、ぜひチェックしてみてください!<番組概要>番組名:ホメラニアン放送日時:毎週月~木曜 20:00~21:30パーソナリティ:犬山紙子(月、火曜)、関口舞(水、木曜)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/homeranian/<テミン Information>「TAEMIN ARENA TOUR 2019 〜X™〜」特設サイト:https://www.shinee.jp/taemin/2019tour詳しくはコチラTAEMIN LIVE Blu-ray&DVD 『TAEMIN Japan 1st TOUR~SIRIUS~』特設サイト:https://shinee.jp/taemin/sirius/TAEMIN Official Website: http://www.shinee.jp/taemin/SHINee Official Website:http://shinee.jp/SHINee Japan Official Instagram: https://www.instagram.com/shinee_jp_official/SHINee Japan Official Twitter:https://twitter.com/shinetterSHINee Japan Official LINE:http://line.me/ti/p/%40shinee_jpSHINee Universal Music WEBSITE:https://www.universal-music.co.jp/shinee/