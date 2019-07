10月13日に千葉・幕張イベントホールで開催される無料招待制イベント「幕張メッセ×bayfm 30th ANNIVERSARY SPECIAL THANKS PARTY」の追加出演者が発表された。

このイベントは幕張メッセとbayfmの30周年を記念して2部構成で開催されるもの。今回の発表では第1部のMCとして草なぎ剛と香取慎吾の2人によるShinTsuyo、第2部のスペシャルゲストとして新藤晴一(ポルノグラフィティ)の出演がアナウンスされた。

イベントのオフィシャルサイトでは、7月15日12:00より観覧応募を受け付ける。

幕張メッセ×bayfm 30th ANNIVERSARY SPECIAL THANKS PARTY

2019年10月13日(日)千葉県 幕張イベントホール

[第1部]OPEN 12:00 / START 13:00

[第2部]OPEN 17:00 / START 18:00

<出演者>

第1部

MC:ShinTsuyo(草なぎ剛、香取慎吾)

ライブ:奥華子 / チャラン・ポ・ランタン / シシド・カフカ / 槇原敬之



第2部

MC:押切もえ

ライブ:中村中 / 森口博子 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / Skoop On Somebody / GLAY

ゲスト:新藤晴一(ポルノグラフィティ)



トーク:小泉孝太郎 / 斎藤工 / 高橋克典

※トーク出演者の出演回は調整中