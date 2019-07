TAKURO(GLAY)が昨日7月7日に東京・LDH kitchen THE TOKYO HANEDAにて単独ライブ「GLAY TAKURO Live in HANEDA "Journey without a map 2019"」を開催した。

昨年末にオープンしたLDH kitchen THE TOKYO HANEDAは、滑走路を臨む景観が特徴のラグジュアリーなエンタテインメントレストラン。集まった観客はスケール感のある眺めと共にTAKUROのプレイを楽しんだ。この記事では2部構成のライブのうち、夜公演の模様をレポートする。

TAKUROはソロライブではおなじみのTOSHI(Dr)、tatsuya(Piano)、石井ゆかこ(B)、米澤美玖(Sax)、江畑コーヘー(G)と一緒にステージに登場すると、「皆さんこんばんは。この素晴らしい場所にようこそいらっしゃいました。七夕の夜を最高のものにしたいのでよろしくお願いします」と恭しく挨拶。そしてTOSHIのスティックカウントを合図に「Swingin' Tokyo 2020」でライブの幕開けを飾った。TAKUROはバンドメンバーとアイコンタクトを取りながら、軽妙なフレーズを奏でオーディエンスを心地よい空気で包み込んだ。オープニングナンバーを届け終えた彼はMCでこの日が七夕であることに触れ、「皆さんの願いが叶うようにTAKURO歌います!」と宣言。上京時に降り立った羽田空港のエピソードを「Timeless Wonder」のメロディに乗せてたっぷりと歌い上げ、「自分を信じて、音楽を信じて生きてきたの」という一節で歌を締めくくると「TAKUROの願いは1つ。GLAYの25周年がなんのトラブルもありませんように」と願った。

「Timeless Wonder」「北夜色 Port Town Blues」の2曲を演奏したのち、TAKUROはゲストのYOKAN(Tp)を呼び込み「ちょっと渋めのやつをお届けしたいと思います」と「TM St. 2am」を披露。YOKANの演奏を引き立てるようにTAKUROはギターをつま弾き、息ぴったりのプレイでオーディエンスを魅了した。YOKANは続く「DANDY MAN」にも参加し、旧知の仲であるTOSHIと掛け合いのようなセッションを展開。TAKUROは2人のアンサンブルに身を委ねるようにしながらギターの音を重ねた。

YOKANを送り出したあと、TAKUROは「雨の滑走路も色気があっていいですね」とステージ横の窓から雨に濡れた滑走路と飛行機を見やる。その言葉から「Istanbul Night」へとつなげ、オーディエンスを異国情緒あふれる曲の世界に誘った。曲が佳境に差し掛かった頃、TAKUROは観客にコール&レスポンスをリクエスト。TAKUROが「愛し合いましょう」とGLAYの「HIT THE WORLD CHART!」のワンフレーズを情熱的にシャウトすると、観客は「もっともっともっと」と返す。序盤で大きなレスポンスが返ってきてしまったことにTAKUROは「つまらん!」と笑い、観客に「愛し合いましょう」を歌うように要求。さらにTOSHIにレスポンス代わりにGLAYの楽曲のフレーズを叩くように指示した。無茶な要望に観客もTOSHIも全力で応え、これを受けてTAKUROは「『Journey without a map』で受け取った愛はGLAYで返していきます! 今日はもっともっと愛をちょうだい」と笑顔を弾けさせた。

tatsuyaが華麗なソロプレイでTAKUROを唸らせた「RIOT」を経て、「SARAH 派手にやれ!」でライブ本編はクライマックスへ。TAKUROを含む演者たちは互いの音をぶつけ合うように奏で、爽快な余韻を残してステージを後にした。アンコールでTAKUROはtatsuyaと2人だけでジャズアレンジの「たなばたさま」をセッションし、観客をうっとりさせる。そしてTAKUROはバンドメンバーとYOKANをステージに呼び込み「SOUL FRIENDLY」をパフォーマンス。「皆さんの願いが叶いますように!」という言葉をもってライブに終わりを告げた。

TAKURO「GLAY TAKURO Live in HANEDA "Journey without a map 2019"」2019年7月7日 LDH kitchen THE TOKYO HANEDA セットリスト

01. Swingin' Tokyo 2020

02. Timeless Wonder

03. 北夜色 Port Town Blues

04. TM St. 2am

05. DANDY MAN

06. Istanbul Night

07. RIOT

08. SARAH 派手にやれ!

<アンコール>

09. たなばたさま

10. SOUL FRIENDLY