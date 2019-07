7月31日発売、コーネリアス3作品のジャケット写真＆収録曲発表

コーネリアスが7月31日に発売する映像商品『Mellow Waves Visuals』(Blu-ray)、『Point』リマスター(CD)、『The First Question Award』3作品のジャケット写真、収録曲が決定した。



『Mellow Waves Visuals』は、最新アルバム「Mellow Waves」の映像の集大成的な作品。同アルバムのミュージック・ビデオと、昨年行われた「Mellow Waves Tour」のライブ映像や、ワールドツアーのドキュメンタリー映像(約60分)を収録した内容。そして今回最新リマスタリングによる再発売となった『Point』(01年発売)、『The First Question Award』(94年発売) もそれぞれオリジナル・アルバムには未収録だった楽曲が収録される。



また、コーネリアスは8月に”Performes Point”ツアーを東京、大阪にて開催し、その後US & CANADAツアーを行う。さらに韓国のフェス「INCHEON PENTAPORT ROCK FESTIVAL 2019」にも出演が決定している。





<リリース情報>







コーネリアス

『Mellow Waves Visuals』(Blu-ray)



発売日:2019年7月31日(水)

定価:6500円+税



=収録MV=

1. あなたがいるなら

2. いつか / どこか

3. 未来の人へ

4. Surfing on Mind Wave pt 2

5. 夢の中で

6. Helix / Spiral

7. Mellow Yellow Feel

8. The Spell of a Vanishing Loveliness

9. The Rain Song

10. Crepuscule

11. Audio Architecture -Cocktail Party in the AUDIO ARCHITECTURE-

12. Audio Architecture -線維状にある in fibrils-

13. Audio Architecture -airflow-

14. ”Mellow Waves” Teasers #1~3



=収録ライブ映像=

Mellow Waves Tour 2018 @Tokyo International Forum

1. いつか / どこか

2. Point of View Point

3. Audio Architecture

4. Helix / Spiral

5. Drop

6. The Spell of a Vanishing Loveliness

7. Mellow Yellow Feel

8. Sonorama 1

9. 未来の人へ

10. Count 5 or 6

11. I Hate Hate

12. Surfing on Mind Wave pt2

13. 夢の中で

14. Beep It

15. Fit Song

16. Gum

17. Star Fruits Surf Rider

18. あなたがいるなら

Mellow Waves Tour Documentary









『The First Question Award』(CD)



発売日:2019年7月31日(水)

定価:2400円+税



=収録曲=

1. THE SUN IS MY ENEMY

2. (YOU CANT ALWAYS GET) WHAT YOU WANT

3. SILENT SNOW STREAM

4. PERFECT RAINBOW

5. BAD MOON RISING

6. CANNABIS

7. RAISE YOUR HAND TOGETHER

8. THE BACK DOOR TO HEAVEN

9. THEME FROM FIRST QUESTION AWARD

10. THE LOVE PARADE

11. MOON LIGHT STORY



Bonus Tracks

12. PELE

13. DIAMOND BOSSA

14. THEME FROM FIRST QUESTION AWARD -English version-









『POINT』 (CD+DVD)



発売日:2019年7月31日(水)

定価:3700円+税



POINT(Disc1:CD)

=収録曲=

1. Bug (Electric Last Minute)

2. Point Of View Point

3. Smoke

4. Drop

5. Another View Point

6. Tone Twilight Zone

7. Bird Watching At Inner Forest

8. I Hate Hate

9. Brazil

10. Fly

11. Nowhere



Bonus Tracks

12. Point of View Point (Yann Tomita Mix) (2002)

13. Drop The Tusen Takk Rework (Kings of Convenience Mix) (2002)

14. Drop Herberts Kangaroo Dub (Matthew Cactus Herbert Mix) (2002)



FIVE POINT ONE(Disc2: DVD)



=収録曲=

1. Point Of View Point

2. Smoke

3. Drop

4. Drop – Do It Again

5. Another View Point

6. Bird Watching At Inner Forest

7. I Hate Hate

8. Tone Twilight Zone

9. From Nakameguro to Everywhere

10. Smoke – Do It Again





<ライブ情報>



「Cornelius Performs Point」

2019年8月6日(火)恵比寿 LIQUIDROOM

2019年8月12日(月)大阪 サンケイホールブリーゼ SOLD OUT!

2019年8月21日(水)東京 オーチャードホール SOLD OUT!



「Cornelius Performs Point US&CANADAツアー」

2019年9月24日(火)Echoplex Los Angeles, CA

2019年9月27日(金)The Fillmore San Francisco, CA

2019年9月29日(日)Revolution Hall Portland, OR

2019年9月30日(月)The Crocodile Seattle, WA

2019年10月2日(水)The Imperial Vancouver, BC