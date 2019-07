PEDRO、1stフルアルバム収録全13曲を100円シングルカット

BiSHのアユニ・Dによるソロバンドプロジェクト「PEDRO」が8月28日発売の1stフルアルバム収録全13曲を100円シングルカットして発売していることが発表された。



7月17日より先日自身初となる全国ツアー「DOG IN CLASSROOM TOUR」の開催、8月28日にはファーストフルアルバム『THUMB SUCKER』をリリースする"楽器を持たないパンクバンド"BiSHのメンバーアユニ・Dによるソロバンドプロジェクト「PEDRO」。そんなPEDROが急遽ツアーの予習にアルバム「THUMB SUCKER」収録全13曲を100円で先行シングルカットして販売を開始した。番号のみ振られたタイトル不明の全13形態に及ぶ100円シングルはツアー開催地区のタワーレコード11店舗で、本日一日限定・数量限定で販売されている。



さらに、この後全国13ラジオ局にてアルバム収録全13曲をO.A.解禁することも明らかになった。





<リリース情報>







PEDRO

『#01』『#02』『#03』〜『#13』 *全13形態



発売日:2019年7月8日(月) *1日限定発売

価格:100円-(tax in)

備考:タワーレコード11店舗限定販売、数量限定販売、一日限定販売(7月8日のみ)

【タワーレコード販売店舗】

新宿店、渋谷店、秋葉原店、近鉄パッセ店、名古屋パルコ店、Nu 茶屋町店、難波店、梅田丸ビル店、福岡パルコ店、仙台パルコ店、札幌ピヴォ店





<メディア情報>



PEDRO、1stフルアルバム『THUMB SUCKER』収録の全13曲を13ラジオ局でO.A.解禁

FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」 19:00~21:00

Date fm「RAD〜Radio All Day〜」 13:30~15:50

FM-NIIGATA「HAPPY MAPPY」13:30〜16:55

FM NACK5「Nutty Radio Show THE魂」 20:00~23:00

bayfm「ON8+1」 21:00~22:24

J-WAVE(81.3FM)「SONAR MUSIC」 21:00~24:00

Fm yokohama「Tresen」 15:00~19:00

FM FUJI「terminal」 16:00~18:50

ZIP-FM「Groovers Dive」 21:00~23:00

FM OH!「Music Bit」 16:00~17:46

広島FM「大窪シゲキの9ジラジ」 20:00~22:00

FM FUKUOKA「Hyper Night Program GOW!!」 16:30~20:25

FM壱岐「壱岐FM Radio One!」 18:00~



<ツアー情報>



PEDRO

「DOG IN CLASSROOM TOUR」



2019年7月17日(水) 宮城 CLUB JUNK BOX Open/Start 17:30/18:30

2019年7月30日(火) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO Open/Start 17:30/18:30

2019年8月1日(木) 福岡 DRUM Be-1 Open/Start 17:30/18:30

2019年8月6日(火) 東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO Open/Start 17:30/18:30

2019年8月9日(金) 北海道 PENNY LANE24 Open/Start 17:30/18:30

2019年8月27日(火) 大阪 UMEDA CLUB QUATTRO Open/Start 17:30/18:30



チケット料金

SIMON TICKET 4500円(税込・ドリンク別)

※大学生までの学生キャッシュバックあり(学生証提示で1000円キャッシュバック)

※未就学児童入場不可

※ダイブ/サーフ/リフト禁止



■PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo/