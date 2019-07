AKB48 4年ぶりの単独全国ツアー開幕！ 選抜16人全員が必ず1曲はセンターに

7日(日)NHK大阪ホールで、約4年ぶりとなるAKB48単独での全国ツアー「AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜」がスタートした。



大阪公演は昼夜2回公演で開催され、ツアー選抜メンバー16人が必ず1曲はセンターポジションに立った。



AKB48グループ総監督・向井地美音の「AKB48全国ツアー2019盛り上がって行くぞー!」の掛け声により、ステージと客席から登場したツアー選抜16人。全員で歌う「真夏のSounds Good!」でライブはスタートした。



「Everyday、カチューシャ」などのシングル曲や「ただいま 恋愛中」「彼女になれますか?」などの公演曲を次々と披露した後、向井地は「ツアータイトルにもあるように“楽しいばかりがAKB”ということで、ファンのみなさん、そしてメンバーも一緒に楽しいばかりのツアーにしていきたい」とツアーへの意気込みを語った。



そして、向井地、各チームキャプテンの岡部麟(チームA)、込山榛香(チームK)、岩立沙穂(チームB)、村山彩希(チーム4)による「鏡の中のジャンヌ・ダルク」など、このツアーだからこそのユニットを次々と披露。「僕の打ち上げ花火」では、七夕の日にちなみ、色とりどりの浴衣でメンバーが次々と登場し、スクリーンに映し出された打ち上げ花火をバックに、切ない恋の歌を歌い上げた。



また、初日の会場が大阪ということで、姉妹グループNMB48の「イビサガール」「ワロタピーポー」の2曲を披露し会場を盛り上げると、その後も「Teacher Teacher」「NOWAY MAN」「僕たちは戦わない」と迫力あるダンスパフォーマンスでファンを魅了した。



夜公演のアンコールでは、向井地が「全国ツアーの初日、昼夜2回公演無事に終えることができまして、みなさんがたくさん温かい、熱い声援をくださって、私たちも心の底から、汗をかいて、楽しめた一日になりました、ありがとうございます」と挨拶。さらに「それぞれの場所でみなさんと楽しいという気持ちを共有して、AKB48は楽しいことばっかりだな、応援してて最高だなと思ってもらえるグループにもっともっとしていきたいと思っていますので、これからも応援をよろしくお願いします」とコメント。最後は全員で「君と虹と太陽と」を歌い上げ、全27曲のパフォーマンスを終えた。



終演後メンバーコメント



▽向井地美音コメント

まずは全国のファンの皆さん、本当にお待たせしました。約4年ぶりとなる全国ツアーの初日をついに迎えることができて本当に幸せです。メンバーやファンの皆さん全員の願いを七夕の日に叶えてもらったような気分です。今回初めて総監督として打ち合わせやセットリストを決めるところから会議に参加させて頂いたので、私にとっても思い入れの強いコンサートになりました。昔のAKB48を応援してくれていた方も、今のAKB48を好きだと言ってくださる方も、みんなが盛り上がれる王道セットリストになってるんじゃないかなと思います。そして全メンバーが必ず1回はセンターポジションに立っているので、16 人全員に見どころがあります!



▽柏木由紀コメント

4年ぶりに全国ツアーを開催することができて、とても嬉しかったです。このツアーでしか見られない曲やメンバーの組み合わせなど、ファンの皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。メンバー全員がセンターに立ちます。前半戦のノンストップ感も見どころだと思います!



▽岡田奈々コメント

私はライブが大好きなので、今回こうしてツアー選抜として出演させていただけたことが、とても嬉しかったです。今年はAKB48選抜総選挙の代わりに、ツアーを通してファンの皆様との距離を縮めたいなと思っていますし、沢山の笑顔と勇気をお届け出来るように精一杯のパフォーマンスを頑張ります! 大好きなファンの皆様の為に、大好きなメンバーと大好きなAKB48の歌を歌えることに感謝です。



▽小栗有以コメント

今回、AKB48としてのツアーは4年ぶりという事で、みんなでツアーが出来るのを楽しみにしていたので、こうして開催できたことが本当に嬉しかったですし、やっぱりツアーっていいなと改めて感じる事が出来ました! ファンの皆様にも「楽しかった! もう終わってしまったの…あっという間だった!」と思っていただけていたら嬉しいです! シングルの曲をフルで披露したり、AKB48を知っている方なら懐かしい曲だったり、チーム曲だったり、ダンス曲だっだり、幅広く色んな方に楽しんでいただけるセットリストだと思います。きっと皆さんと一緒に楽しんでいただけると思います!



▽公演名:「AKB48全国ツアー2019〜楽しいばかりがAKB!〜」大阪公演

日時:2019年7月7日(日)

会場:NHK大阪ホール

出演:岡部麟・小栗有以・西川怜・向井地美音・倉野尾成美・込山榛香・武藤十夢・岩立沙穂・柏木由紀・久保怜音・佐々木優佳里・福岡聖菜・岡田奈々・坂口渚沙・村山彩希・山内瑞葵

※昼公演・夜公演共に上記メンバーが出演。

観客数:2800人(昼・夜合計)



▽大阪公演 セットリスト

0 overture

1 真夏の Sounds good ! ALL

2 Everyday、カチューシャ ALL

3 君だけに Chu ! Chu ! Chu ! ALL

4 そばかすのキス ALL

5 ただいま 恋愛中 ALL

6 彼女になれますか? ALL

7 2人乗りの自転車 ALL

8 RUN RUN RUN ALL

9 Choose me ! 西川、小栗、福岡、岩立、込山

10 To go で 久保、岡部、向井地

11 誰のことを一番 愛してる? 山内、武藤、佐々木、倉野尾、村山

12 Relax! 坂口、柏木、岡田

13 鏡の中のジャンヌ・ダルク 向井地、岡部、込山、岩立、村山

14 僕の打ち上げ花火 ALL

15 イビサガール ALL

16 ワロタピーポー ALL

17 Teacher Teacher ALL

18 NO WAY MAN ALL

19 僕たちは戦わない ALL

20 言い訳 Maybe ALL

21 希望的リフレイン ALL

22 大声ダイヤモンド ALL

23 #好きなんだ ALL

~アンコール~

EN1 AKB 参上! ALL

EN2 恋人いない選手権 ALL

EN3 法定速度と優越感 ALL

EN4 君と虹と太陽と ALL