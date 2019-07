アニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズの15周年を記念したイベント「リリカル☆ライブ」の追加出演者が発表された。

2004年10月に第1作であるTVアニメ「魔法少女リリカルなのは」の放送が開始されてから、今年10月に15周年を迎える同シリーズ。2020年1月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される「リリカル☆ライブ」はシリーズ初のライブを中心に据えたイベントで、このたび高町なのは役の田村ゆかり、フェイト・T・ハラオウン役の水樹奈々、八神はやて役の植田佳奈に加え、シグナム役の清水香里、ヴィータ役の真田アサミ、リインフォース役の小林沙苗、リインフォースII役のゆかな、スバル・ナカジマ役の斎藤千和、ティアナ・ランスター役の中原麻衣、エリオ・モンディアル役の井上麻里奈、キャロ・ル・ルシエ役の高橋美佳子、イリス役の日笠陽子、ユーリ役の阿澄佳奈の出演が決定した。なお本イベントのチケット優先販売申込用のシリアルコードは、発売中の映画「魔法少女リリカルなのは Detonation」超特装版Blu-ray、特装版Blu-ray、通常版Blu-ray / DVDの初回プレス分に封入。申込期間は7月9日までとなっている。

併せて11月20日に6枚組CDボックス「魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX」の発売が決定。シリーズの歴代キャラクターソング全曲に加え、書き下ろしの新曲3曲が収録される。

アニメ「魔法少女リリカルなのは」15周年記念イベント「リリカル☆ライブ」

日程:2020年1月18日(土)

会場:東京・国立代々木競技場第一体育館

出演:田村ゆかり、水樹奈々、植田佳奈、清水香里、真田アサミ、小林沙苗、ゆかな、斎藤千和、中原麻衣、井上麻里奈、高橋美佳子、日笠陽子、阿澄佳奈 ほか

料金:8800円

「魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX」収録曲

Disc.1

01. Precious time / アリサ・バニングス(CV:釘宮理恵)

02. きっとStand by you / 月村すずか(CV:清水愛)

03. Flying high! / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

04. 優しい夢を見れるよう / リニス(CV:浅野真澄)

05. 同じ勇気 / アルフ(CV:桑谷夏子)

06. Wish / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

07. 笑顔になあれ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

08. 君の空に / ユーノ・スクライア(CV:水橋かおり)

09. Skyblue gradation / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

10. 愛しさと優しさと / 八神はやて(CV:植田佳奈)

11. BRAVE HEARTs / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

12. 旅の標 / シャマル(CV:柚木涼香)

13. 無限の旅路~友へ~ / シグナム(CV:清水香里)

14. 翼 / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

15. Snow Rain / 八神はやて(CV:植田佳奈)

Disc.2

01. あなたがくれた空 / 八神はやて(CV:植田佳奈)

02. 風に舞う花 / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

03. STARTing STARS / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

04. Flying high!(Lyrical Pop style) / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

05. 笑顔になあれ(Sweet mix) / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

06. BRAVE HEARTs(Cyber mix) / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

07. STARTing STARS(Starlight mix) / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

08. 翼(Heartful mix) / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

09. Skyblue gradation(Summertime edit) / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

10. 風に舞う花(Flower mix) / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

11. Wish(Memories mix) / フェイト・テスタロッサ(CV:水樹奈々)

12. 愛しさと優しさと(Piano edit) / 八神はやて(CV:植田佳奈)

13. あなたがくれた空(Windy style) / 八神はやて(CV:植田佳奈)

14. Snow Rain(Another approach) / 八神はやて(CV:植田佳奈)

Disc.3

01. 空色の約束 / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)

02. 星に祈りを / 八神はやて(CV:植田佳奈)

03. 魔法の言葉~Lyrical harmony~ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

04. あなたの笑顔に / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

05. いつの日か / キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

06. Present / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

07. 2人の翼 / ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)

08. あなたを想う / 八神はやて(CV:植田佳奈)

09. 小さな誓い / リインフォースII(CV:ゆかな)

10. 真紅の花 / ヴィータ(CV:真田アサミ)

11. To The Real / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)、ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)、エリオ・モンディアル(CV:井上麻里奈)、キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

12. Endless Chain / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

Disc.4

01. 魔法の言葉~Lyrical harmony~(SkyHigh Edition) / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

02. Present(Sweet honey mix) / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

03. 空色の約束(Heartful ver) / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)

04. 二人の翼(Rising mix) / ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)

05. 星に祈りを(Kuru×2 mix) / 八神はやて(CV:植田佳奈)

06. いつの日か(Ballade mix) / キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

07. Endless Chain(Glory Graduation ver.) / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

08. あなたの笑顔に(Piano ver.) / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

09. 真紅の花(Beat mix) / ヴィータ(CV:真田アサミ)

10. あなたを想う(Holy Sing ver.) / 八神はやて(CV:植田佳奈)

11. 小さな誓い(Acoustic ver.) / リインフォースII(CV:ゆかな)

12. To The Real(Brave mix) / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)、ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)、エリオ・モンディアル(CV:井上麻里奈)、キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

13. My Friend / 川田まみ

Disc.5

01. 小さな花を / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

02. 君がくれた奇跡 / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

03. Snow Rain ~Ver.Holy Night~ / 八神はやて(CV:植田佳奈)

04. Snow Rain Ver.Blessing Wind / 八神はやて(CV:植田佳奈)、リインフォース(CV:小林沙苗)

05. Snow Rain Ver.eins / リインフォース(CV:小林沙苗)

06. Snow Rain Ver.Zwei / リインフォースII(CV:ゆかな)

07. 勇気の翼 / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

08. 願いの蕾 / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

09. 真夏のHoney Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

10. Daylight on Brave / キリエ・フローリアン(CV:佐藤聡美)

11. 暁の祈り / ディアーチェ(CV:植田佳奈)

12. 守りたい世界 / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

13. 小さな魔法~Lyrical Flower~ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

14. Share the world / IKU

15. Keep on!! / 柚子乃、RINA

Disc.6

01. 明日への風 / フーカ・レヴェントン(CV:水瀬いのり)

02. Shiny Sky Memories / リンネ・ベルリネッタ(CV:小倉 唯)

ほか新曲(予定)