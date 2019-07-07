アユニ・D（BiSH）のソロプロジェクトPEDROが明日7月8日に100円シングルをタワーレコードの特定店舗で数量限定販売する。
これは8月28日にリリースされる1stフルアルバム「THUMB SUCKER」からのシングルカット。PEDROが7月17日から8月27日にかけて行うツアーの予習用とのことで、ツアー開催地域にあるタワーレコード11店舗にて7月8日限定で販売される。
PEDROシングル タワーレコード販売店舗
新宿店 / 渋谷店 / 秋葉原店 / 近鉄パッセ店 / 名古屋パルコ店 / 梅田NU茶屋町店 / 難波店 / 梅田大阪マルビル店 / 福岡パルコ店 / 仙台パルコ店 / 札幌ピヴォ店
DOG IN CLASSROOM TOUR
2019年7月17日（水）宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX
2019年7月30日（火）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2019年8月1日（木）福岡県 DRUM Be-1
2019年8月6日（火）東京都 渋谷CLUB QUATTRO
2019年8月9日（金）北海道 札幌PENNY LANE24
2019年8月27日（火）大阪府 梅田CLUB QUATTRO