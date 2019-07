CROWN POP 七夕リリイベで浴衣で願いごと

「芸能界で王冠を掴むためダンスを磨いて奮闘中」のコンセプトのもとに、他とは一線を画すダンススキルとパフォーマンスで話題になっているスターダストプロモーション次世代のダンスアイドルユニット、CROWN POPが7日(日)に東京吉祥寺タワーレコードでセカンドシングル「サマータイムルール」の発売記念イベントを行なった。



令和最初の七夕のこの日はあいにく雨模様になったが、会場には約300人のファンが集客。特典会では、メンバーは七夕にちなんで華やかな浴衣で登場しファンを沸かせた。会場内に用意された笹の葉に、メンバーが願い事を書いた短冊を展示し、集まったファンも短冊に願い事を書き、笹の葉に飾った。



ミニライブは、CROWN POPの夏の定番曲「夏キラリ☆」からスタートし、二曲目には、7月9日(火)リリースの新曲「サマータイムルール」を披露しさらにファンを沸かせた。



MCでは、自己紹介と同時に、短冊に書いた願い事の話となり、先月19歳になったばかりの里菜は、「晴れの日にリリースイベントができますように」と今日の天気を残念がりながら、「おいしいものがたくさんたべたい」ともう一つ願い事を欲張った。



続けて三田美吹は「世界が笑顔であふれますように」と満面の笑顔で発表した。山本花織は「みんなが幸せになれますように」と「推し(メンバー)を大切に」と会場を笑わせ、田中咲帆は「クラポ(クラウンポップメンバー)であそびに行きたい!!」とメンバー全員でどこかに遊びに行きたい意志を示した。



藤田愛理は「クラポ売れるぞー!」と決意表明をし、最年少の14歳の雪月心愛は「クラポにかかわる人がみんな笑顔でいられますように。」と照れながら発表した。



続いて、今回の新曲のカップリング曲「手のひらに青空」を披露し、「Real×Live」「Change the World」の全5曲をうたい上げ、大盛況で七夕のミニライブを締めくくった。



新曲「サマータイムルール」のミュージックビデオは沖縄で撮影され、再生回数はすでに約1万回再生越えており、メンバーの明るさ、可愛さ、爽やかさがつまった、夏を全力で楽しむ仕上がりとなっている。



ミニライブセットリスト

1部)

M1 夏キラリ☆

M2 サマータイムルール(新SG表題曲)

M3 手のひらに青空(通常盤Aカップリング曲)

M4 Real × live

M5 Change the World!



2部)

M1 POPPER TIME

M2 サマータイムルール(新SG表題曲)

M3 手のひらに青空(今作通常Aカップリング)

M4 夏キラリ☆

M5 午後四時ごろの好きです



≪CROWN POP オフィシャルサイト≫

http://www.crownpop.com/



≪ミュージックビデオ≫

CROWN POP「サマータイムルール」

https://www.youtube.com/watch?v=f2Lh1x7Wn9U



今後のイベント予定

★2019年7月8日(月) リリースイベント HMVエソラ池袋

★2019年7月9日(火) リリースイベント タワーレコード 川崎店

★2019年7月10日(水) リリースイベント インターネットサイン会

★2019年7月11日(木) リリースイベント タワーレコード 錦糸町パルコ店

★2019年7月12日(金) リリースイベント タワーレコード 横浜ビブレ店

★2019年7月13日(土) リリースイベント ららぽーと立川立飛店

★2019年7月14日(日) リリースイベント 新宿マルイ メン

★2019年7月15日(月) リリースイベント タワーレコード 八王子店

★2019年7月20日(土) リリースイベント TSUTAYA EBISUBASHI

★2019年7月21日(日) リリースイベント 近鉄パッセ

★2019年7月25日(木) クラポシアターvol.7 at AKIBAカルチャーズ劇場

★2019年7月27、28日(土・日) TBC夏まつり2019

★2019年8月2、3日(金・土) TOKYO IDOL FESTIVAL 2019