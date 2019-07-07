2019明治安田生命J1リーグ第18節が6日と7日に各地で行われた。
首位に立つFC東京はホームにガンバ大阪を迎えた。前半早々の5分に先制されるも、前半のうちに永井謙佑の2得点で逆転。後半にディエゴ・オリヴェイラが1点を加え、首位の貫禄を見せつけた。
2位横浜F・マリノスは大分トリニータとホームで対戦。74分にエジガル・ジュニオの得点で辛くも勝利。3位川崎フロンターレはサガン鳥栖とホームで対戦。押し込み、チャンスを作ったものの、鳥栖の守護神の活躍もあり、ゴールを割ることができずスコアレスドローに終わった。
■J1第17節結果
清水エスパルス 2－1 ヴィッセル神戸
鹿島アントラーズ 2－0 ジュビロ磐田
浦和レッズ 1－0 ベガルタ仙台
横浜FM 1－0 大分トリニータ
サンフレッチェ広島 1－1 セレッソ大阪
北海道コンサドーレ札幌 1－1 松本山雅FC
名古屋グランパス 0―2 湘南ベルマーレ
FC東京 3―1 ガンバ大阪
川崎フロンターレ 0―0 サガン鳥栖
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点39／得失点差＋15）
2位 横浜FM（勝ち点33／得失点差＋6）
3位 川崎（勝ち点31／得失点差＋14）※1試合未消化
4位 鹿島（勝ち点31／得失点差＋13）※1試合未消化
5位 大分（勝ち点29／得失点差＋6）
6位 札幌（勝ち点28／得失点差＋2）
7位 C大阪（勝ち点27／得失点差＋5）
8位 広島（勝ち点25／得失点差＋8）※1試合未消化
9位 名古屋（勝ち点25／得失点差＋5）
10位 浦和（勝ち点24／得失点差－7）※1試合未消化
11位 仙台（勝ち点22／得失点差－4）
12位 清水（勝ち点22／得失点差－13）
13位 神戸（勝ち点21／得失点差－2）
14位 G大阪（勝ち点20／得失点差－5）
15位 湘南（勝ち点20／得失点差－6）
16位 鳥栖（勝ち点17／得失点差－13）
17位 松本（勝ち点17／得失点差－13）
18位 磐田（勝ち点14／得失点差－11）
■J1第18節対戦カード（7月13日、14日）
▼13日
18：00 松本 vs 磐田
19：00 仙台 vs 鹿島
19：00 横浜FM vs 浦和
19：00 G大阪 vs 清水
19：00 C大阪 vs 名古屋
19：00 大分 vs 札幌
19：30 鳥栖 vs 広島
▼14日
19：00 FC東京 vs 川崎
19：00 湘南 vs 神戸