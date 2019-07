2019明治安田生命J1リーグ第18節が6日と7日に各地で行われた。

首位に立つFC東京はホームにガンバ大阪を迎えた。前半早々の5分に先制されるも、前半のうちに永井謙佑の2得点で逆転。後半にディエゴ・オリヴェイラが1点を加え、首位の貫禄を見せつけた。

2位横浜F・マリノスは大分トリニータとホームで対戦。74分にエジガル・ジュニオの得点で辛くも勝利。3位川崎フロンターレはサガン鳥栖とホームで対戦。押し込み、チャンスを作ったものの、鳥栖の守護神の活躍もあり、ゴールを割ることができずスコアレスドローに終わった。

■J1第17節結果

清水エスパルス 2-1 ヴィッセル神戸

鹿島アントラーズ 2-0 ジュビロ磐田

浦和レッズ 1-0 ベガルタ仙台

横浜FM 1-0 大分トリニータ

サンフレッチェ広島 1-1 セレッソ大阪

北海道コンサドーレ札幌 1-1 松本山雅FC

名古屋グランパス 0―2 湘南ベルマーレ

FC東京 3―1 ガンバ大阪

川崎フロンターレ 0―0 サガン鳥栖

■J1順位表

1位 FC東京(勝ち点39/得失点差+15)

2位 横浜FM(勝ち点33/得失点差+6)

3位 川崎(勝ち点31/得失点差+14)※1試合未消化

4位 鹿島(勝ち点31/得失点差+13)※1試合未消化

5位 大分(勝ち点29/得失点差+6)

6位 札幌(勝ち点28/得失点差+2)

7位 C大阪(勝ち点27/得失点差+5)

8位 広島(勝ち点25/得失点差+8)※1試合未消化

9位 名古屋(勝ち点25/得失点差+5)

10位 浦和(勝ち点24/得失点差-7)※1試合未消化

11位 仙台(勝ち点22/得失点差-4)

12位 清水(勝ち点22/得失点差-13)

13位 神戸(勝ち点21/得失点差-2)

14位 G大阪(勝ち点20/得失点差-5)

15位 湘南(勝ち点20/得失点差-6)

16位 鳥栖(勝ち点17/得失点差-13)

17位 松本(勝ち点17/得失点差-13)

18位 磐田(勝ち点14/得失点差-11)

■J1第18節対戦カード(7月13日、14日)

▼13日

18:00 松本 vs 磐田

19:00 仙台 vs 鹿島

19:00 横浜FM vs 浦和

19:00 G大阪 vs 清水

19:00 C大阪 vs 名古屋

19:00 大分 vs 札幌

19:30 鳥栖 vs 広島

▼14日

19:00 FC東京 vs 川崎

19:00 湘南 vs 神戸