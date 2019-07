「アイドリッシュセブン」の2ndライブ「REUNION」が7月6日と7日の2日間、埼玉・メットライフドームにて開催された。コミックナタリーでは初日公演のレポートをお届けする。

ライブにはIDOLiSH7の七瀬陸役の小野賢章、和泉一織役の増田俊樹、二階堂大和役の白井悠介、和泉三月役の代永翼、四葉環役のKENN、逢坂壮五役の阿部敦、六弥ナギ役の江口拓也をはじめ、TRIGGERの八乙女楽役の羽多野渉、九条天役の斉藤壮馬、十龍之介役の佐藤拓也、Re:valeの百役の保志総一朗、千役の立花慎之介、ZOOLの亥清悠役の広瀬裕也、狗丸トウマ役の木村昴、棗巳波役の西山宏太朗、御堂虎於役の近藤隆が出演。「REUNION」の大きな旗を手にした小野など、グループの紹介ムービーとともにマントを羽織ったメンバーが次々とステージに登場し、曇り空の中集まった観客たちを盛大に出迎えた。

初めに披露されたのは、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeによる「NATSU☆しようぜ!」。作中では、IDOLiSH7とTRIGGERによって披露された楽曲だが、3グループで歌うのは今回が初。水鉄砲を手にはしゃぐ様子は1stライブを彷彿とさせ、会場は早くも夏が訪れたように熱く盛り上がった。グループで最初に楽曲を披露したのは、IDOLiSH7。「Viva! Fantastic Life!!!!!!!」「Dancing∞BEAT!!」を続けて熱唱し、客席のボルテージを上げていく。小野が「オレたちはこれからも精いっぱい歌って、そして新しい夢に向かって進みます。みんなも一緒に進んでくれるよね!」と観客に問いかけ、3曲目に披露したのは「RESTART POiNTER」。センターステージのリフターでMVと同じ構図を決めると、ひと際高い歓声が上がった。

温まったステージを引き継いだのは、Re:valeの2人。熱い感情を爆発させるように「激情」を熱唱した後のMCでは、打って変わって軽快な掛け合いを披露。ファンの中でも人気の高い「永遠性理論」を歌唱する場面では、自由で軽やかなステップに観客は目を奪われていた。ライブ初登場のグループ・ZOOLは、これまでの空気を一変させるように、デビュー曲「Poisonous Gangster」を激しく歌い上げる。広瀬の「そんなんじゃ全然ダメ。もっと声聞かせて!」という叫びとともに披露された「LOOK AT...」では、会場の熱気がさらに跳ね上がった。

続いて登場したのは、ZOOLとも因縁が深いTRIGGER。佐藤がソロで「願いはShine On The Sea」を歌い始める演出は、作中での出来事を思い起こさせ、客席は固唾を飲んでステージを見守っていた。MCでは、この歌を3人で歌える日を心待ちにしていたという佐藤が、感極まって涙を流す一幕も。その後は、デビュー曲である「DIAMOND FUSION」や、「In the meantime」を歌い切り、TRIGGERの様々な表情を見せた。

環と壮五によるユニット・MEZZO"は、オレンジ色の光が灯るステージで「miss you...」を披露。次の曲紹介では阿部が、「今日は生憎の空模様ですが、日も落ちてきて、この空の上には月明かりがあると思います」と語り、「月明かりイルミネイト」を歌い上げる。ここで幕間映像とともにZOOLが再登場。新曲「ZONE OF OVERLAP」を熱唱すると、その盛り上がりをさらに引き上げるようにIDOLiSH7が、「GOOD NIGHT AWESOME」を披露。曲のラストで、白井が人差し指を口元に当てるしぐさを見せると、客席からは黄色い歓声が。続く「THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!」では、タオルを回しながらメンバーがはじけるような笑顔を客席に向けた。

その高いテンションを維持したままRe:valeをステージに呼び込むと、9人で「Happy Days Creation!」を熱唱。IDOLiSH7がはけて、「星巡りの観測者」を彷彿とさせる映像がメインモニターに流れると、「星屑マジック」のメロディーとともにセンターステージには星玉を持つ保志の姿が。映像の壮大な世界観とステージで繰り広げられるパフォーマンスに観客の目は釘付けになった。

続いてMVの映像が流れると、スタンド席からTRIGGERが登場。「DAYBREAK INTERLUDE」のパフォーマンスで会場を沸かせると、作中で描かれているミュージカルの主題歌「Crescent rise」を、アニメ制作会社TRIGGERの制作した新 規映像とともに初披露した。「次の曲はTRIGGER全開で行くので、皆さん、めちゃくちゃになってね」と斉藤が告げ、ラストに「SECRET NIGHT」を歌い上げた。

星空の映像と青い光に満たされた会場は、まるで地面に星をちりばめたかのように美しく光り輝き、そこに「LIGHT FUTURE」を彷彿させる懐中電灯を持ったIDOLiSH7が現れる。客席を見回し、演出に協力してくれた観客に感謝を述べると、「ナナツイロ REALiZE」「MEMORiES MELODiES」を歌唱。続けてアニメ 1期のオープニング「WiSH VOYAGE」を印象的なダンスとともにに歌い上げ、最後は昨年のライブの始まりの曲でもあったデビュー曲「MONSTER GENERATiON」で、会場の盛り上がりは最高潮に達した。

その後、アンコールの声に応え、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:valeの3グループが颯爽と登場し、観客に感謝を伝える。その流れでトロッコに乗り込むと、「Wonderful Octave」「PARTY TIME TOGETHER」を2曲続けて熱唱。ZOOLも合流し、16人が再び集結すると、ここで重大発表が。アニメ2期のティザービジュアルと放送情報が初解禁され、喜びと興奮のどよめきに会場が包まれた。ライブの最後を締めくくったのは、「Welcome, Future World!!!」。ライブではZOOLを含めた16名と観客が一体になるコール&レスポンスで、ライブは締めくくられた。

アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」セットリスト

01.NATSU☆しようぜ! / Re:vale & TRIGGER & IDOLiSH7

02.Viva! Fantastic Life!!!!!!! / IDOLiSH7

03.Dancing∞BEAT!! / IDOLiSH7

04.RESTART POiNTER / IDOLiSH7

05.激情 / Re:vale

06.永遠性理論 / Re:vale

07.Poisonous Gangster / ZOOL

08.LOOK AT... / ZOOL

09.願いはShine On The Sea / TRIGGER

10.DIAMOND FUSION / TRIGGER

11.In the meantime / TRIGGER

12.miss you... / MEZZO"

13.月明かりイルミネイト / MEZZO"

14.ZONE OF OVERLAP / ZOOL

15.GOOD NIGHT AWESOME / IDOLiSH7

16.THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING! / IDOLiSH7

17.Happy Days Creation! / Re:vale & IDOLiSH7

18.星屑マジック / Re:vale

19.NO DOUBT / Re:vale

20.DAYBREAK INTERLUDE / TRIGGER

21.Crescent rise / TRIGGER

22.SECRET NIGHT / TRIGGER

23.ナナツイロ REALiZE / IDOLiSH7

24.MEMORiES MELODiES / IDOLiSH7

25.WiSH VOYAGE / IDOLiSH7

26.MONSTER GENERATiON / IDOLiSH7

27.Wonderful Octave / Re:vale & TRIGGER & IDOLiSH7

28.PARTY TIME TOGETHER / Re:vale & TRIGGER & IDOLiSH7

29.Welcome, Future World!!! / Re:vale & TRIGGER & IDOLiSH7 & ZOOL

※ZOOLのZはaはアキュートアクセント付き、Lはセディーユ付きが正式表記

(c)BNOI/アイナナ製作委員会