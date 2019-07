アニメやゲームが人気の「デジモン」シリーズの新たな劇場版アニメのタイトルが「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」に決まり、2020年2月21日に公開されることが7月7日、明らかになった。「PERSONA3 THE MOVIE」「キノの旅-the Beautiful World- the Animated Series」などの田口智久さんが監督を務め、「デジモン」シリーズや「金色のガッシュベル!!」「銀魂」などの大和屋暁さんが脚本を担当することも発表された。

劇場版の特報映像も公開。お台場を背景に八神太一とアグモンが歩き、アグモンが「太一が大人になると、僕たち一緒にいられない」と問いかけ、「これは、八神太一とアグモンたちの最後の物語(アドベンチャー)」「君との冒険、絶対に忘れない」「これが俺たちの、最後の進化だ!」というせりふやキャッチコピーが流れる。約20年前にテレビアニメ「デジモンアドベンチャー」のナレーションを担当した平田広明さんがタイトルコールを担当。少年の太一とアグモンの進化前のコロモンが描かれたイメージビジュアルも公開された。

「デジモン」は、1997年6月に携帯ゲームが発売。テレビアニメ第1弾が99年~2000年に放送された。15~18年に新シリーズ「デジモンアドベンチャー tri.」が劇場公開されるなど、息の長いコンテンツとして親しまれている。

新作は「デジモン」シリーズの初代プロデューサーの東映アニメーションの関弘美さんがスーパーバイザーとして参加し、「デジモンアドベンチャー」のオリジナルスタッフの中鶴勝祥さんがキャラクターデザインを担当。これまでもデジモンをデザインしてきたデザイナーの渡辺けんじさんが続投する。太一ら“選ばれし子どもたち”が大人になったビジュアルが公開されたことも話題になっている。太一役の花江夏樹さん、石田ヤマト役の細谷佳正さん、武之内空役の三森すずこさんら「デジモンアドベンチャー tri.」の声優陣が再集結する。

◇スタッフ(敬称略)

監督:田口智久▽脚本:大和屋暁▽総作画監督:立川聖治▽スーパーバイザー:関弘美▽キャラクターデザイン:中鶴勝祥▽デジモンキャラクターデザイン:渡辺けんじ▽アニメーション制作:ゆめ太カンパニー▽製作:東映アニメーション

◇キャスト(敬称略)

八神太一:花江夏樹▽アグモン:坂本千夏▽石田ヤマト:細谷佳正▽ガブモン:山口眞弓▽武之内空:三森すずこ▽ピヨモン:重松花鳥▽泉光子郎:田村睦心▽テントモン:櫻井孝宏▽太刀川ミミ:吉田仁美▽パルモン:山田きのこ▽城戸丈:池田純矢▽ゴマモン:竹内順子▽高石タケル:榎木淳弥▽パタモン:松本美和▽八神ヒカリ:M・A・O▽テイルモン:徳光由禾