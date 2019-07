押切蓮介原作のTVアニメ「ハイスコアガール」の一挙放送が、7月14日13時よりAbemaTV内のAbemaアニメチャンネルにて行われる。本作がネットで無料配信されるのは初。

「ハイスコアガール」は格闘ゲーム全盛の1990年代を舞台に、ゲーム好きの少年・矢口春雄と、お嬢様だが格ゲーが強い大野晶の関係を中心に描かれるラブコメディ。TVアニメでは、格闘ゲームの対戦画面やゲームセンター内の音を忠実に再現する試みでも話題に。10月には続編となる「ハイスコアガールII」の放送が決定している。なお7月19日23時からは毎週1話ずつの放送も実施予定だ。

