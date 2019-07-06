NMB48が8月14日に21枚目のシングル（タイトル未定）をリリースする。

表題曲のセンターは前作「床の間正座娘」に引き続き、白間美瑠が務める。選抜メンバー18名も決定し、東由樹と大田莉央奈が初の選抜入りを果たした。シングルはType-A、Type-B、Type-C、劇場盤の4形態が用意され、Type-A、Type-B、Type-Cには各チームの楽曲が収録される。さらに全形態に吉田朱里、太田夢莉、渋谷凪咲、村瀬紗英からなるQueentetの楽曲、そして劇場盤にはNMB48の中でも特にダンスに情熱を注いでいる東、石田優美、加藤夕夏、川上千尋、河野奈々帆、小嶋花梨の6名で結成された、だんさぶる！の楽曲が収められる。

NMB48「タイトル未定」表題曲選抜メンバー

東由樹 / 梅山恋和 / 太田夢莉 / 大田莉央奈 / 加藤夕夏 / 川上千尋 / 小嶋花梨 / 塩月希依音 / 渋谷凪咲 / 上西怜 / 白間美瑠 / 谷川愛梨 / 南羽諒 / 村瀬紗英 / 安田桃寧 / 山本彩加 / 山本望叶 / 吉田朱里

NMB48「タイトル未定」収録曲

Type-A

01. タイトル未定

02. タイトル未定 / Queentet

03. タイトル未定 / Team N

04. タイトル未定（off vocal ver.）

05. タイトル未定 / Queentet（off vocal ver.）

06. タイトル未定 / Team N（off vocal ver.）

Type-B

01. タイトル未定

02. タイトル未定 / Queentet

03. タイトル未定 / Team M

04. タイトル未定（off vocal ver.）

05. タイトル未定 / Queentet（off vocal ver.）

06. タイトル未定 / Team M（off vocal ver.）

Type-C

01. タイトル未定

02. タイトル未定 / Queentet

03. タイトル未定 / Team BII

04. タイトル未定（off vocal ver.）

05. タイトル未定 / Queentet（off vocal ver.）

06. タイトル未定 / Team BII

劇場盤

01. タイトル未定

02. タイトル未定 / Queentet

03. タイトル未定 / だんさぶる！

04. タイトル未定（off vocal ver.）

05. タイトル未定 / Queentet（off vocal ver.）

06. タイトル未定 / だんさぶる！