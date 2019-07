矢沢永吉が9月4日にオリジナルアルバム「いつか、その日が来る日まで…」をリリースする。

矢沢にとって「Last Song」以来約7年ぶりのオリジナルアルバムには全10曲を収録。アルバムはDVD付きの初回限定盤AとB、CDのみの通常盤が用意され、DVDには厳選ライブ映像が収められる。各チェーン店ではハンカチタオル、ステッカー、dポイントカードなど購入特典が用意される。

また矢沢はこれを記念して、タワーレコードのポスター意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE.」に登場する。これまでソロデビュー30周年の2005年、還暦を迎えた2009年、音楽活動40周年の2012年という節目の時期にポスターに出演してきた矢沢。4回目は70歳を迎えるタイミングとなる。ポスターは7月中旬よりタワーレコードおよびTOWERmini全店で掲出。アルバムをタワーレコード、TOWERmini、タワーレコードオンラインで購入すると、プレゼントキャンペーンに応募できるポストカードを入手できる。このキャンペーンでは抽選で10名にポスターがプレゼントされる。

矢沢永吉「いつか、その日が来る日まで…」収録内容

CD

01. 今を生きて

02. 魅せてくれ

03. 愛しているなら

04. ヨコハマ Uo・Uo・Uo

05. 海にかかる橋

06. ラヴ・イン・ユー

07. SEASIDE ROAD

08. 稲妻

09. デジャブのように

10. いつか、その日が来る日まで...

初回限定盤A Blu-ray / DVD

01. さめた肌(FEELIN' COME HA~HA CONCERT TOUR‘86)

02. Rolling Night(JUST TONIGHT CONCERT TOUR 1995 日本武道館)

03. TAKE IT TIME("2"CONCERT TOUR‘85)

04. SHE BELONGS TO HIM(“2”CONCERT TOUR‘85)

05. 恋の列車はリバプール発(1975年 PROMOTION LIVE)

06. 雨のハイウェイ(YES,E CONCERT TOUR 1997)

初回限定盤B Blu-ray / DVD

01. もうひとりの俺(CONCERT TOUR 2013「ALL TIME HISTORY -A DAY-」)

02. GET UP(40th ANNIVERSARY LIVE in LIVE HOUSE 2012)

03. 逃亡者(CONCERT TOUR 2009 「ROCK'N'ROLL」大阪城ホール)

04. 0時5分の最終列車(Z’s TOUR 2016 -3rd CHALLENGE-)

05. 憎いあの娘(Z's START ON TOUR 2014)

06. YOU(CONCERT TOUR 2014「VERY ROCKS ~ROAD TO THE LEGEND~」)



※「ヨコハマ Uo・Uo・Uo」の「o」は上に長音符号付き。