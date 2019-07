100年の歴史を物語る31台が一堂に！ベントレー 3 Litreから最新フライングスパーまで

現在イギリスで開催されているグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにて、ベントレーの100周年を記念したコンクール「BENTLEY CENTENARY COUCOURS」が行われている。



1920年代のエレガントな3-Litreから1930年代の「ダービー」カー、戦後のRタイプコンチネンタルやミュルザンヌ、アルナージ、21世紀のコンチネンタルGTに至るまで、ベントレーのこれまでの100年を振り返ることができる31台がグッドウッド・クリケット場の芝生の上に並べられている。



このコンクールはインターネット上から投票することが可能。気になる人はこの週末のイベント開催中にグッドウッドの公式サイトを確認していただきたい。



1 1922年 3-Litre





2 1927年 Bentley 3-Litre H.J. Mulliner Saloon





3 1928年 Bentley 4½-Litre Vanden Plas





4 1929年 Bentley 6½-Litre Motor Bodies Sunshine Coupé





5 1930年 Bentley 8-Litre H.J. Mulliner





6 1930年 Bentley 4½-Litre Freestone & Webb Weymann Sports Saloon





7 1930年 Bentley Speed Six Gurney Nutting Weymann Sportsmans Coupe





8 1936年 Bentley Derby 4 ¼-Litre Drophead Coupe H.J. Mulliner





9 1937年 Bentley 4 ¼-Litre Rothschild Sedanca Coupe Gurney Nutting





10 1938年 Bentley 4¼-litre Embiricos Coupe









11 1948年 Bentley Mk IV Pinin Farina





12 1953年 Bentley R-Type Continental





14 1954年 Bentley R-Type Parkward Drophead





15 1957年 Bentley S1 Continental H.J. Mulliner Fastback





16 1961年 Bentley S2 Continental H.J. Mulliner Continental





17 1964年 Bentley S3 Continental Drophead Mulliner Park Ward





18 1972年 Bentley Corniche





19 1985年 Bentley Mulsanne Turbo (no image)



20 1994年 Bentley Continental R





21 1997年 Bentley Turbo RT









22 2002年 Bentley Arnage T





23 2003年 Bentley Azure





24 2003年 Bentley Continental GT





25 2014年 Bentley Continental GT3-R





26 2006/08年 Bentley Continental GT Zagato





27 2014年 Bentley Brooklands Coupe





28 2010年 Bentley Mulsanne Speed





29 2018年 Bentley Bentayga Hybrid





30 2018年 Bentley Continental GT





31 2019年 Bentley Continental GT Convertible Number I Edition by Mulliner





32 2019年 Bentley Flying Spur





Vote: Pick your favourite Bentley from the last 100 years