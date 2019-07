『未確認フェス』ライブステージ出場アーティスト決定

毎年、夏に向けて繰り広げられる10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 未確認フェスティバル2019』。この度、三次審査(ライブステージ)に出場する34組が決定。TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、7月1日から4日間に亘り、そのアーティストたちを紹介しました。「未確認フェスティバル」は、SCHOOL OF LOCK! と、インディーズ及び新人アーティストの音楽活動を支援する「Eggsプロジェクト」が共催するイベントです。今年は3,101組の応募があり、三次審査にあたるライブステージには34組が進出。7月14日(日)より、大阪、名古屋、東京のライブハウスで、オーディエンスを招いての熱いステージが繰り広げられます。またそれぞれの会場では、マカロニえんぴつ、緑黄色社会、SILENT SIREN、ナナヲアカリのゲストライブも行われます。さらに、ファイナルステージのライブゲストにCHiCO with HoneyWorksの出演も決定。メディア露出は音声のみ、ライブでしか見ることが出来ない存在として注目を集めているCHiCO with HoneyWorksのステージもお楽しみに!『マイナビ 未確認フェスティバル2019』今後の予定―三次審査・ライブステージ―◆大阪日時:7月14日(日)開場14:00/開演14:30会場:大阪 Music Club JANUSゲストアクト:マカロニえんぴつ出場アーティスト:Re:name(大阪府)/AMI(京都府)/SO-SO(大阪府)/mihoro*(岡山県)/UMEILO(北海道)/さんひ(大阪府)/Camping California(埼玉県)/玉名ラーメン(東京都)/Buttercup(滋賀県)◆名古屋日時:7月15日(月・祝)開場14:30/開演15:00会場:名古屋 BOTTOM LINEゲストアクト:緑黄色社会出場アーティスト:須彪アオ(愛知県)/New York Nikolaschka(埼玉県)/天野 凛音(神奈川県)/あるくとーーふ(長野県)/goomiey(茨城県)/SULLIVAN's FUN CLUB(北海道)/磨耶(東京都)/Kanna(愛知県)◆東京日時:7月20日(土)開場14:30/開演15:00会場:東京 duo MUSIC EXCHANGEゲストアクト:SILENT SIREN出場アーティスト:Carabina(東京都)/伊津 創汰(新潟県)/Andy Brown(千葉県)/田山ショーゴ(茨城県)/a-sobi(北海道)/Bamboo(東京都)/カモシタサラ(東京都)/noma(東京都)/Yuri×Meri(滋賀県)◆東京2日目日時:7月21日(日)開場14:30/開演15:00会場:東京 duo MUSIC EXCHANGEゲストアクト:ナナヲアカリ出場アーティスト:MINOR THIRD(東京都)/ねがえり。(東京都)/Eidlo Allergy(東京都)/冨田 直(茨城県)/anewhite(東京都)/美湖乃(東京都)/ルサンチマン(東京都)/ヒライス(山梨県)―ファイナルステージ―日時:8月25日(日)会場:東京・新木場STUDIO COASTゲストアーティスト:CHiCO with HoneyWorks特別審査員:蔦谷好位置応援ガール:渡邉美穂(日向坂46)出場アーティスト:ライブステージより選出の数組(その他詳細は順次発表)※全ての会場の入場は無料です。10代以外の方も入場できます。※詳細は『マイナビ 未確認フェスティバル2019』の特設サイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/