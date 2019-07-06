『未確認フェス』ライブステージ出場アーティスト決定

「未確認フェスティバル」は、SCHOOL OF LOCK! と、インディーズ及び新人アーティストの音楽活動を支援する「Eggsプロジェクト」が共催するイベントです。今年は3,101組の応募があり、三次審査にあたるライブステージには34組が進出。7月14日（日）より、大阪、名古屋、東京のライブハウスで、オーディエンスを招いての熱いステージが繰り広げられます。またそれぞれの会場では、マカロニえんぴつ、緑黄色社会、SILENT SIREN、ナナヲアカリのゲストライブも行われます。
さらに、ファイナルステージのライブゲストにCHiCO with HoneyWorksの出演も決定。メディア露出は音声のみ、ライブでしか見ることが出来ない存在として注目を集めているCHiCO with HoneyWorksのステージもお楽しみに！
『マイナビ 未確認フェスティバル2019』今後の予定
―三次審査・ライブステージ―
◆大阪
日時：7月14日（日）開場14:00／開演14:30
会場：大阪 Music Club JANUS
ゲストアクト：マカロニえんぴつ
出場アーティスト：Re:name（大阪府）／AMI（京都府）／SO-SO（大阪府）／mihoro*（岡山県）／UMEILO（北海道）／さんひ（大阪府）／Camping California（埼玉県）／玉名ラーメン（東京都）／Buttercup（滋賀県）
◆名古屋
日時：7月15日（月・祝）開場14:30／開演15:00
会場：名古屋 BOTTOM LINE
ゲストアクト：緑黄色社会
出場アーティスト：須彪アオ（愛知県）／New York Nikolaschka（埼玉県）／天野 凛音（神奈川県）／あるくとーーふ（長野県）／goomiey（茨城県）／SULLIVAN's FUN CLUB（北海道）／磨耶（東京都）／Kanna（愛知県）
◆東京
日時：7月20日（土）開場14:30／開演15:00
会場：東京 duo MUSIC EXCHANGE
ゲストアクト：SILENT SIREN
出場アーティスト：Carabina（東京都）／伊津 創汰（新潟県）／Andy Brown（千葉県）／田山ショーゴ（茨城県）／a-sobi（北海道）／Bamboo（東京都）／カモシタサラ（東京都）／noma（東京都）／Yuri×Meri（滋賀県）
◆東京2日目
日時：7月21日（日）開場14:30／開演15:00
会場：東京 duo MUSIC EXCHANGE
ゲストアクト：ナナヲアカリ
出場アーティスト：MINOR THIRD（東京都）／ねがえり。（東京都）／Eidlo Allergy（東京都）／冨田 直（茨城県）／anewhite（東京都）／美湖乃（東京都）／ルサンチマン（東京都）／ヒライス（山梨県）
―ファイナルステージ―
日時：8月25日（日）
会場：東京・新木場STUDIO COAST
ゲストアーティスト：CHiCO with HoneyWorks
特別審査員：蔦谷好位置
応援ガール：渡邉美穂（日向坂46）
出場アーティスト：ライブステージより選出の数組
（その他詳細は順次発表）
※全ての会場の入場は無料です。10代以外の方も入場できます。
※詳細は『マイナビ 未確認フェスティバル2019』の特設サイトでご確認ください。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：とーやま校長、あしざわ教頭
放送日時：月～木曜 22：00～23：55・金曜 22：00～22：55
番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/