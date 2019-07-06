『未確認フェス』ライブステージ出場アーティスト決定

毎年、夏に向けて繰り広げられる10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 未確認フェスティバル2019』。この度、三次審査（ライブステージ）に出場する34組が決定。TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、7月1日から4日間に亘り、そのアーティストたちを紹介しました。「未確認フェスティバル」は、SCHOOL OF LOCK! と、インディーズ及び新人アーティストの音楽活動を支援する「Eggsプロジェクト」が共催するイベントです。今年は3,101組の応募があり、三次審査にあたるライブステージには34組が進出。7月14日（日）より、大阪、名古屋、東京のライブハウスで、オーディエンスを招いての熱いステージが繰り広げられます。またそれぞれの会場では、マカロニえんぴつ、緑黄色社会、SILENT SIREN、ナナヲアカリのゲストライブも行われます。さらに、ファイナルステージのライブゲストにCHiCO with HoneyWorksの出演も決定。メディア露出は音声のみ、ライブでしか見ることが出来ない存在として注目を集めているCHiCO with HoneyWorksのステージもお楽しみに！『マイナビ 未確認フェスティバル2019』今後の予定―三次審査・ライブステージ―◆大阪日時：7月14日（日）開場14:00／開演14:30会場：大阪 Music Club JANUSゲストアクト：マカロニえんぴつ出場アーティスト：Re:name（大阪府）／AMI（京都府）／SO-SO（大阪府）／mihoro*（岡山県）／UMEILO（北海道）／さんひ（大阪府）／Camping California（埼玉県）／玉名ラーメン（東京都）／Buttercup（滋賀県）◆名古屋日時：7月15日（月・祝）開場14:30／開演15:00会場：名古屋 BOTTOM LINEゲストアクト：緑黄色社会出場アーティスト：須彪アオ（愛知県）／New York Nikolaschka（埼玉県）／天野 凛音（神奈川県）／あるくとーーふ（長野県）／goomiey（茨城県）／SULLIVAN's FUN CLUB（北海道）／磨耶（東京都）／Kanna（愛知県）◆東京日時：7月20日（土）開場14:30／開演15:00会場：東京 duo MUSIC EXCHANGEゲストアクト：SILENT SIREN出場アーティスト：Carabina（東京都）／伊津 創汰（新潟県）／Andy Brown（千葉県）／田山ショーゴ（茨城県）／a-sobi（北海道）／Bamboo（東京都）／カモシタサラ（東京都）／noma（東京都）／Yuri×Meri（滋賀県）◆東京2日目日時：7月21日（日）開場14:30／開演15:00会場：東京 duo MUSIC EXCHANGEゲストアクト：ナナヲアカリ出場アーティスト：MINOR THIRD（東京都）／ねがえり。（東京都）／Eidlo Allergy（東京都）／冨田 直（茨城県）／anewhite（東京都）／美湖乃（東京都）／ルサンチマン（東京都）／ヒライス（山梨県）―ファイナルステージ―日時：8月25日（日）会場：東京・新木場STUDIO COASTゲストアーティスト：CHiCO with HoneyWorks特別審査員：蔦谷好位置応援ガール：渡邉美穂（日向坂46）出場アーティスト：ライブステージより選出の数組（その他詳細は順次発表）※全ての会場の入場は無料です。10代以外の方も入場できます。※詳細は『マイナビ 未確認フェスティバル2019』の特設サイトでご確認ください。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：とーやま校長、あしざわ教頭放送日時：月～木曜 22：00～23：55・金曜 22：00～22：55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/