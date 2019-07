今週公開される映画の注目作をピックアップする「今週シネマ」。7月5日は、俳優の藤原竜也さん主演の「Diner ダイナー」(蜷川実花監督)、特撮ドラマ「仮面ライダービルド」などで知られる俳優の犬飼貴丈さん主演の時代劇映画「GOZEN-純恋の剣-」(石田秀範監督)、アイドルグループ「乃木坂46」のドキュメンタリー映画第2弾「いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂46」(岩下力監督)、アニメ「劇場版 Free!-Road to the World-夢」(河浪栄作監督)が公開された。

「Diner ダイナー」は、平山夢明さんのサスペンス小説「ダイナー」(ポプラ文庫)が原作。天才シェフで元殺し屋のボンベロ(藤原さん)が店主の殺し屋専用ダイナー(食堂)が舞台の、サスペンスエンターテインメント作となっている。ヒロインの玉城ティナさん、ダイナーに集まる殺し屋役で窪田正孝さんら豪華キャストが集結。無国籍で非日常な世界で、振り切った演技を披露している。蜷川監督ならではの色彩豊かな美しい映像や独特の表現方法にも注目だ。

「GOZEN-純恋の剣-」は、ムービー(映画)とステージ(演劇)の「挑戦的な融合」を掲げた東映の新プロジェクト「東映ムビ×ステ」の第1弾。8人の男たちが臨む命を懸けた御前試合での攻防と、出場者たちの秘めた思いを描く。主演の犬飼さんを筆頭に、「仮面ライダーエグゼイド」に出演した小野塚勇人さん、町井祥真さん、「仮面ライダー鎧武/ガイム」に出演した久保田悠来さん、「仮面ライダービルド」「仮面ライダーキバ」に出演した武田航平さん、「魔法戦隊マジレンジャー」などに出演していた松本寛也さん、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」の元木聖也さんら、特撮俳優が数多く出演している。

「いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂46」は、前作「悲しみの忘れ方 Documentary of 乃木坂46」(2015年公開)から約4年ぶりの公開。エース西野七瀬さんの卒業発表をきっかけに、自分自身のあり方を見つめ直すメンバーたちの苦悩や葛藤がそれぞれへのインタビューを通じて映し出されている。2連覇を達成したレコード大賞のステージ裏の様子や、グループの中心的存在・齋藤飛鳥さんが里帰りする姿など貴重な映像も多く収められている。

「劇場版 Free!-Road to the World-夢」は、2018年7~9月に放送されたテレビアニメ第3期「Free!-Dive to the Future-」を再構築し、新規エピソードを追加した最新作。七瀬遙をはじめ、シリーズでおなじみのキャラクターたちの水泳を軸にした熱い青春が描かれる。色鮮やかでダイナミックな迫力にあふれる水泳シーンにも注目したい。島崎信長さんが遙を演じるほか、鈴木達央さん、宮野真守さん、内山昂輝さん、豊永利行さん、代永翼さんら人気声優が出演している。