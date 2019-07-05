女王蜂、初の全国7都市をまわるホールツアー開催

女王蜂が全国7都市をまわる初の全国ホールツアーの開催を発表した。



本日『全国ツアー2019「十」－火炎－』ツアーファイナル1日目＠Zepp DiverCity（TOKYO）公演を迎えた女王蜂。ライブ中、アヴちゃんの口から早くも次のホールツアーの開催決定が発表された。今回のツアーは女王蜂キャリア初の全国ホールツアーとなる"全国ホールツアー2019「十」－聖戦－"2019年11月～12月まで全国7ヵ所をめぐる。また、本日より女王蜂ファンクラブ『蜜蜂倶楽部』チケット先行受付も開始。2019年11月〜12月まで全国7ヵ所をめぐる。





＜公演情報＞



女王蜂

全国ホールツアー2019 「十」－聖戦－



2019年11月8日（金）千葉県 市川市文化会館 大ホール

2019年11月10日（日）東京都中野サンプラザホール

2019年11月16日（土）福岡県福岡国際会議場メインホール

2019年11月22日（金）北海道カナモトホール（札幌市民ホール）

2019年11月29日（金）大阪府 大阪オリックス劇場

2019年12月1日（日）愛知県 名古屋市公会堂

2019年12月8日（日）宮城県 東京エレクトロンホール宮城



チケット料金：5800円（指定席・税込）

（6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可）

チケット発売日：2019年9月14日（土）



・FCチケット先行受付

女王蜂ファンクラブ『蜜蜂倶楽部』先行

受付期間：7月5日（金）21:00～7月12日（金）23:59

申し込み先：http://fc.ziyoou-vachi.com/（ファンクラブサイト『蜜蜂倶楽部』）



・オフィシャルHPチケット先行

受付期間：7月14日（日）12:00～7月21日（日）23:59

申し込み先：http://eplus.jp/zv19-hp/



女王蜂オフィシャルHP：http://www.ziyoou-vachi.com/