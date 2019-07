浅井健一が追求する3ピースの美学、その進化形を見た

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが全国3都市4公演で行ってきた「INDIAN SUMMER QUATTRO GIGS」のツアーファイナル公演を、2019年6月30日に東京都 渋谷CLUB QUATTROにて開催した。会場を熱狂の渦に巻き込んだ当日のライブの様子を独自レポートする。



THE INTERCHANGE KILLSは、ベースにNUMBER GIRLの中尾憲太郎、ドラムには海外のシーンでキャリアを積んできた小林瞳を迎えた、浅井健一を含む3ピースバンド。2016年に結成し、同年にリリースされたシングル『Messenger Boy』から始動したバンドである。



定刻になり場内が暗転すると、ブルーに照らされたステージ上にメンバーが登場し、歓声が沸き起こる。ドラムの軽快なビートが刻まれ、1曲目の「Vinegar」がスタート。ドラムの小林瞳による軽快かつ芯のあるドラミングと、ベースの中尾憲太郎のアタックの強く図太い存在感のある低音、それに乗った浅井のソリッドなギタープレイに身体を揺らし、拳と歓声を上げて応える会場。浅井の「ハロー!レッツパーティ!!」の挨拶代わりの煽りから、続いてBLANKEY JET CITY時代のナンバー「パイナップルサンド」を披露。間奏で、ステージ中央で浅井と中尾が向かい合って全員が互いに見せつけるようにプレイする姿に会場は序盤から一気に盛り上がっていった。



その後「FIXER」を披露した後に浅井のショートMC。「ハロー! 今日観に来てくれてありがとう。全員で盛り上がろうぜ」と挨拶を済ませるとBLANKEY JET CITYのナンバー「DERRINGER」を披露。「今日はツアーファイナルということで、せっかく皆集まったんだから思いっきり盛り上がろうよ」と会場に大きな歓声を上げさせたり、「ちょっと新しい曲やるから、皆も歌ってね。知らんと思うけどね」と、浅井のポップな一面に笑いを起こす場面も。その後はベースとドラムから始まるメロウなナンバーを披露。”La-lalalala、huh huh huh”という耳に残りやすいメロディでは、初披露ながら会場皆が口ずさむ場面も見られた。メンバー紹介を済ませると、真っ赤な照明の中の浅井のプレイが印象的な「INDY ANN」、寂しげなメロディと、サビ裏でのリズム隊の2人の綺麗なハーモニーが響き渡る「すぐそば」、浅井健一ソロ名義で今年5年ぶりにリリースした疾走感のある配信楽曲「HARUKAZE」を披露。











ここで「何か話そうか?」という言葉から再度MCへ。「ツアーは短くてあっという間だった」「朝ご飯は日本食だったよ」と、チューニングをしながらファンの質問に答えると「まあまあ新しい新曲やります」と新曲を披露。



その後は、浅井健一名義の配信シングルで元BLANKEY JET CITYの照井利幸と共に制作したミドルチューン「ぐっさり」、更に続いて「Ginger Shaker」を披露。浅井独特の世界観の歌詞とそれを乗せた哀愁あるメロディが響き渡り、それにゆっくり身体を揺らす浅井の姿に会場は魅了されていった。終盤に差し掛かると一転し、イントロから期待の歓声が上がり、会場のテンションを更に高める。BLANKEY JET CITY時代からの往年のナンバー「赤いタンバリン」、浅井健一節を全開に出したガレージロックな最新曲「METALLIC MERCEDES」。最後には、会場の声が終始鳴り止まない、浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS名義でのキラーチューン「Beautiful Death」を披露して本編は終了。







会場の声に応えてアンコールが行われると、ステージに現れた浅井の口から、秋にTHE INTERCHANGE KILLSの2人も参加するアルバムリリースと全国ではツアーを行うことが発表され会場から歓声が沸き起こった。そのまま先月に元BLANKEY JET CITTYの照井利幸と富士山の麓にキャンプに行った話をして会場を和やかな雰囲気にすると、静かな立ち上がりで「宇宙の果て」、キラーチューンであり一気に会場のボルテージを上げる「SKUNK」、2002年から結成して活動していたJUDEの1stシングル「DEVIL」を披露して会場を沸かせてアンコールは終了した。



場内の明かりが点いても尚起こるアンコールの声に応えて再び浅井らステージに登場。「朝まで騒ぐぞ! 昼まで騒ぐぞ!」と再び演奏を始め、浅井健一ソロ名義で2006年にリリースした1stシングル「危険すぎる」、BLANKEY JET CITY時代の「PUNKY BAD HIP」と最後まで爆発的な勢いでライブは終了。カーテンコールさながらのお辞儀をして浅井はステージを後にした。本当に翌日の昼まで続くかのような勢いのあるライブを見せた浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS。今年は約5年ぶりのシングル『METALLIC MERCEDES』リリースに続き、今秋のアルバムと全国ツアーも発表され、より精力的なアーティスト活動を見せてくれる年になりそうだ。







浅井健一& THE INTERCHANGE KILLS

「INDIAN SUMMER QUATTRO GIGS」

2019年6月30日(日)東京・渋谷CLUB QUATTRO



=セットリスト=

1. Vinegar

2. パイナップルサンド

3. フルサト

4. FIXER

5. DERRINGER

6. 新曲

7. INDY ANN

8. すぐそば

9. HARUKAZE

10. 新曲

11. 何あせってんの

12. ハノイの彫刻

13. ぐっさり

14. Ginger Shaker

15. 赤いタンバリン

16. METALLIC MERCEDES

17. Beautiful Death



EN1

18. 宇宙の果て

19. SKUNK

20. DEVIL



EN2

21. 危険すぎる

22. PUNKY BAD HIP





<リリース情報>



浅井健一

ニューアルバム『BLOOD SHIFT』



発売日:2019年9月25日(水)

《初回生産限定盤(CD+DVD)》価格:4200円(税抜き)

《通常盤(CD)》価格:3000円(税抜き)

予約URL:https://aoj.lnk.to/nKeBKWN



<ライブ情報>



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

「BLOOD SHIFT TOUR 2019」



2019年10月6日(日)宇都宮 HEAVENSROCK UTSUNOMIYA VJ-2

2019年10月10日(木)神戸 VARIT.

2019年10月11日(金)京都 磔磔

2019年10月13日(日)三重 CLUB ROOTS

2019年10月14日(月祝)静岡 UMBER

2019年10月19日(土)仙台 CLUB JUNK BOX

2019年10月20日(日)山形 ミュージック昭和Session

2019年10月26日(土)札幌 cube garden

2019年10月27日(日)旭川 CASINO DRIVE

2019年10月31日(木)高松 DIME

2019年11月1日(金)広島 SECOND CRUTCH

2019年11月3日(日)福岡 DRUM Be-1

2019年11月4日(月・祝)宮崎 SR BOX

2019年11月6日(水)大分 DRUM Be-0

2019年11月7日(木)門司 BRICK HALL

2019年11月9日(土)福井CHOP

2019年11月10日(日)金沢 vanvanV4

2019年11月16日(土)大阪 CLUB QUATTRO

2019年11月17日(日)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月19日(火)東京 マイナビBLITZ赤坂



チケット先行予約:https://epIus.jp/atiksingle19-hp/

※2019年6月30日(日)20:00 ~ 7月21日(日)23:59 まで