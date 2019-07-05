TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の予告CMが、明日7月6日よりMBSほかにて再放送されるTVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の放送枠内にてオンエアされる。
予告CMは「マギアレコード」の公式宣伝マンガ「マギア☆レポート」を手がける、PAPAの描き下ろし4コマを使用したもの。「マギレポ劇場」と題して、全12話にわたって展開される。なお「マギレポ劇場」の動画は、番組放送終了後に「マギアレコード」の公式TwitterアカウントやYouTubeでも公開予定だ。
「マギアレコード」はアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の世界観を引き継いだスマートフォン向けゲーム。ある秘密が隠された新興都市を舞台に、新たな魔法少女・環いろはらを中心とした物語が描かれる。TVアニメは2019年放送開始。
TVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」
放送情報
MBS：2019年7月6日（土）より毎週土曜26:08～
TOKYO MX：2019年7月13日（土）より毎週土曜24:30～
群馬テレビ：2019年7月13日（土）より毎週土曜24:30～
とちぎテレビ：2019年7月13日（土）より毎週土曜24:30～
BS11：2019年7月13日（土）より毎週土曜24:30～
※放送日時は変更となる場合あり。
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