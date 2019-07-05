田中芳樹・荒川弘原作による「ミュージカル『アルスラーン戦記』」のキービジュアルとPVが公開された。

この度公開されたキービジュアルでは、木津つばさ扮するアルスラーンを中心にパルス軍の8名と、伊万里有扮するアルスラーンの宿敵・ヒルメスらがお目見え。またPVには、ビジュアル撮影時の様子が収められた。

さらに来場者特典として、荒川の描き下ろし複製ミニ色紙がプレゼントされることも決定。また追加キャストとしてバフマン役の佐久間祐人とアンサンブル10名の情報も公開された。チケットの一般発売は、明日7月6日10時より開始。

「ミュージカル『アルスラーン戦記』」は、9月5日から8日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、9月11日から16日まで東京・シアター1010にて全15公演を実施。キャスト陣がトークショーやお見送り会、ハイタッチ会を行うアフターイベントも開催される。

ミュージカル「アルスラーン戦記」

日程：2019年9月5日（木）～8日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール



日程：2019年9月11日（水）～16日（月・祝）

会場：東京都 シアター1010

スタッフ

漫画：荒川弘（講談社「別冊少年マガジン」連載中）

原作：田中芳樹（光文社カッパ・ノベルス刊）

演出・脚本：伊勢直弘

音楽：石塚玲依

美術：乘峯雅寛

舞台監督：清水スミカ

照明：田中徹

音響効果：天野高志（RESON）

衣裳：瓢子ちあき

ヘアメイク：新妻佑子

特殊造形：林屋陽二

アクション指導：六本木康弘

振付：當間里美

歌唱指導：うえのけいこ

宣伝美術：五島英一

演出補佐：菊地創

演出助手：三国由佳（SPM）

制作：Office ENDLESS

キャスト

アルスラーン：木津つばさ

ダリューン：加藤将

ナルサス：斉藤秀翼

エラム：熊谷魁人

ギーヴ：山田ジェームス武

ファランギース：立道梨緒奈

アルフリード：岩戸千晴

キシュワード：村田洋二郎

カーラーン：内堀克利

ザンデ：滝川広大

ヒルメス：伊万里有

ほか

(c)荒川弘・田中芳樹・講談社/エイベックスピクチャーズ