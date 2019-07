LiSAが「紅蓮華」で示した使命とロックシンガーとしての矜持

LiSAがTVアニメ『鬼滅の刃』の主題歌「紅蓮華」をSGリリースした。前回登場したときはブリング・ミー・ザ・ホライズンのアルバムについて話を聞いたが、今回は彼女の「これまで」と「これから」に迫った。



今回のインタビューは、ロックシンガーかアニソンシンガーか――LiSAは自らをどう捉えているのか、というのが自分のなかでのポイントのひとつだったのだが、話はそんなに単純なものではなく、そこにLiSAならではのアティテュードがあることが明らかになった。今、LiSAという存在が気になっている人にこそ読んでもらいたい。



―前回、ブリング・ミー・ザ・ホライズンの新作『amo』についてお話を聞きましたけど、その反応を検索してみたら、「ああ、LiSAもブリングミー聴くんだー!」とか「一気に好感度上がった」とか書かれてて、LiSAさんっていったいどういうイメージで見られてるんだろうと思って。



さっき、中国の番組のインタビューがあって中国の方とお話したんですけど、その方は中国から日本に来て、こっちで私のことを知ったらしくて。しかもアニメを通してではなくて、カラオケ屋さんで私の曲が流れてきたのがきっかけで好きになってくれたそうで。



―LiSAさんはロックシンガーとしての地位を確立すると同時に、サウンドの定義がないアニソンシンガーという呼ばれ方もするわけじゃないですか。その辺りに関してはどういうふうに捉えているんですか?



基本的に呼び方は感じた人のものだと思っているので、自分としてはそんなにこだわってなくて。私自身、自分の好きなものだったり、やってることを言語化するのが得意ではないんですよ。だから、アヴリル・ラヴィーンが好き、パラモアが好き、ミシェル・ブランチが好き、ブリングミーが好き、グリーン・デイが好き、みたいなものを総じてなんて言うのか人に聞いて「ロックだよ」って言われれば、「なるほど! じゃあ、私が好きなのはロックなんですね!」みたいな感じです(笑)。



―なるほど(笑)。



なので、自分がやってることに対して人が「アニメソングだよ」って言うなら、もちろんアニメの曲をたくさんやってるし、そういった作品に沿ったものを作ってるから「そうですよね、アニメですよね」って思います。だから、どう呼ばれてもこっちから訂正するつもりもないというか。



―じゃあ、LiSAさんはロックの初期衝動感だったり精神的なものにヤラれたというよりも、ロックのサウンド的なところから影響を受けた部分が大きいんでしょうか。



そうですね。ただ、精神的なものかどうかはわからないんですけど、アブリルを好きになったのは、女の子がロックをやっていて、舌を出してパンツを履いて走り回って、男の子たちと対等に遊んでる姿に魅力を感じたからだと思うんですね。だから、それが精神的なものと言われるなら多分そうだと思います。



―アブリルの姿に自分と近いものを感じたと。



一方、アニメに関しては、アニメと関わることが決まったときに、「自分にできることがここにあるのかな?」って思いながら探ってたところがあるんです。でも、最初の作品がアニメのキャラクターがバンドをするというもの(「Angel Beats!」)で、それなら私にもわかるし、できるって思ったんです。



―そうだったんですね。作中のバンドとして関わり始めたというのが、LiSAさんにとってアニメへの入り方としてよかったのかもしれないですね。



そのおかげもあって、自分がやるべきこと、できることがすんなり見つけられたと思います。



―やってみてどうでしたか?



まず、「アニメを作る人ってこんなにたくさんいるんだ!」っていうことを初めて知りました。音楽を作る人、絵を描く人、コンテを描く人、原作の人……そういう人たちが「打ち入り」っていう、作品をつくり始める前に開く交流会のようなものに集まって、そのときに作品のプロデューサーの方が「昔からこの原作の方とずっとやりたかったんだ!」って熱く語られていたり、絵を描く人たちも「この人のゲームがなかったら僕たちはこの業界に入ってません!」みたいな話をしていて。そういうのを見て、「誰かの夢が叶う瞬間に私もかかわらせてもらえるんだな」って思ったんです。「ひとつの作品にこんなにも愛情を注ぐ場所があるんだ、バンドと一緒だな。じゃあ、私も精一杯できることをやろう」と。





私が歌えばちゃんと私の歌になる



―そして、そのあとに「Fate/Zero」のオープニングテーマ「oath sign」を担当するなど、徐々にシーンで頭角を現していったわけですね。最初は作品に寄り添った楽曲をという意識が強かったと思うんですけど、徐々に自分のなかにある感情を楽曲に反映させ始めるわけですよね。それってどういう作業になるんですか?



「Fate/Zero」の前にミニアルバムでデビューしたんですけど、そのときに様々なクリエイターさんと作業をしたんですね。そのアルバムの制作を通して感じたのは、「私が歌えばちゃんと私の歌になるんだな」っていうことで。なので、「Fate/Zero」のときも作品に対する自分の想いを込めなきゃということではなくて、私の声が入ったら私の歌になるんだって思っていました。そこからどんどん自分にできることを増やしていったっていう感じです。



―でも、歌詞は難しいですよね。一番作品に寄り添っていなければならないものだし、そうなると、例えば戦いがメインのアニメだと、歌詞に対する発想がどうしても過去に書いた同じ系統のアニメの楽曲と近くなってしまうのかなと。そういう場合の歌詞の作り方はどうなるんですか?



私自身も、ロックフェスに初めて出るときとか、アニメと初めて関わるときとか、戦わなきゃいけないときがその時々にあって、そのときの心構えは日々進化しているし、感じることも変わるし、戦う相手も違う。全部が同じ作戦で戦えるわけではないんです。それと同じと言うか、戦いは戦いなんですけど、その戦い方が違うという気持ちです。



―なるほど。ところで、LiSAさんは音楽のトレンドを意識して、自分の楽曲に取り入れることってありますか?



無視はしないです。でも、そういうのを取り入れて新しいことをやっていかなくちゃという気持ちはないです。たくさんの人に自分の音楽を聴いて欲しいという気持ちがある反面、自分の好きなものしかできないっていう気持ちもあって。ウソをつきながらできないんですよ。私はLiSAというものを作ってしまった責任があるし、LiSAという人にしかできないことがあると思っています。でも、自分がカッコいいと思うものが現れたときに、自分の感覚にウソをつかないでできることなら少しずつ取り入れるかもしれないですね。



―最新シングル「紅蓮華」のカップリング「”PROPAGANDA”」は、聴いた瞬間に「マリリン・マンソンじゃん」っていう(笑)。



あはは! わかる方にはやっぱり伝わりますね(笑)。



―笑っちゃうぐらいマンソンですよ(笑)。これは遊び心を意識したものですか?



そうですね。「紅蓮華」がアニメ(「鬼滅の刃」)に寄り添ってきちんとLiSAの役割を果たしてくれたので、そのあとに提示するものとしてはもっと余白がある、みんなが学習しなくても楽しめるものがいいなと思って作りました。



―そこでなぜマンソンが現れたんでしょうか。



「紅蓮華」で和のテイストを入れたものを作ったので、だったらカップリングは私がすごく好きだった洋楽、パンクのテイストを……って(笑)。



―そう考えたときに頭に浮かんだのが「Rock Is Dead」の”デデデデンデ、デデデデンデ”というイントロだったと。



あはは! マンソンだったらきっとみんなも好きだと思ったんです(笑)。あと、マンソンがライブで演説台に立ってる姿が、私が「ADAMAS」を歌っている光景とすごく似てると思って、「これは『”PROPAGANDA”』、イケるぞ!」って(笑)。



―なるほど(笑)。あと、この曲でもうひとつ驚いたのが、作詞がザ・スターベムズ、元ビート・クルセイダーズの日高央さんということで。



やっぱり、自分が好きなパンクロックなので。「”PROPAGANDA”」は先に曲があったんですけど、聴いたときに「これは日本語だとハマんないな」と思って。なので、サウンド感も精神性も含めて自分が尊敬できる人、いい意味で私に寄り添ってくれない人がいいなと思って日高さんにお願いしました。



―作詞作曲の発注の仕方ってどうやって決めているんですか? チームで考えて決めるのか、それともLiSAさん発信なのか。



基本的には最初に私が言わせてもらいます。でももちろん、私のアイデアが全部実現するわけではなくて、私が渡した種をみんなで育ててくれる感覚です。「じゃあ、これはどう?」ってアイデアを言ってくれる人がいたり。





「物語」を与えていくプロセス



―それにしても、「紅蓮華」ってすごい響きですよね。テーマはなんだったんでしょう。



これはあくまでもわかりやすく伝えるためのたとえ話なんですけど、ピカソの絵を見たときに、ピカソはもうこの世にいないのに、こんなにもたくさんの絵が美術館に飾られていて、色んな人がいろんなことを考えながら彼の絵を見ているんだなと思ったんです。彼は生前、いろんな人に否定されて、様々なものを背負って、それでも描き続けて、やっと今、花が咲いてる。



―そうですね。



同じように、今はまだ咲き誇っていなくても、自分の身に起きた過去の悲しいことや辛いことは、大事な物を生み出すために必要なものなんだ、ボロボロに傷ついた人にしか咲かせられない花があるんだって思ったんです。紅蓮というのは蓮を指しているんですけど、蓮は土から直接太陽に向かって咲くわけではなくて、土から水を通らなければいけなくて、すごく時間をかけて伸びた末にやっと太陽に向かって花を咲かすことができるんです。



―なるほど。



あと、紅蓮は紅蓮地獄という地獄のひとつを指してもいて、そこでは寒さで凍えた人の肌が剥がれていって蓮のような花が咲く。私の歌を聴いてくれてる人とか、私自身もそうなんですけど、そうやって悲しいことや苦しい思いをしながら頑張っている人にしか咲かせられない花があるんだろうな、そういう人たちの歌になったらいいなと思って作りました。



―うまい具合に「鬼滅の刃」のストーリーに沿っているわけですね。



そうですね(笑)。



―それってすごくないですか?



うん、すごいですね。あはは! そういうキーワードを見つけるのが好きなんです。ライブに関してもそうで、こないだ横浜アリーナで「LiVE is Smile Always~364+JOKER~」というタイトルのライブをやったんですけど、それは365日のうちの1日、自分が生まれた日がなかったら世界がおかしくなってしまう、つまり君が生まれた日、君自身はこの世界に必要な存在なんだよっていうメッセージなんです。トランプは4種の絵柄の数字を1から13まで、全部足すと364になるんですけど。



―おお、それは知らなかった。



ジョーカーはハートにもダイヤにもスペードにもクローバーにも属していないし、「自分は何者なんだろう?」って疑問に思うんですけど、「君は何者にでもなれるジョーカーなんだよ」って気付くことによって365日が完成するというお話なんです。そういうテーマを作ってお話を構築していくっていう。物事を何かに置き換える大喜利みたいな感覚です(笑)。



―簡単に言いますけど(笑)。そのテーマだけでひとつの大きな物語になるじゃないですか。



そうですね。そういうふうにめちゃめちゃ凝ってるお話もあるし、「LiVE is Smile Always~メガスピーカー~」っていうライブは「目がスピーカー」っていう意味だったり。そういうギャグバージョンもあります(笑)。



―シリアスなものからコミカルなものまで(笑)。作詞の話に戻りますが、LiSAさんは詞をアニメのストーリーに寄せるのと、なるべくそこから離れつつも物語に寄り添うのと、どっちが好きですか?



できるだけ離れるように意識してますけど、どちらの気持ちもわかるんですよ。話に寄り添いすぎていると、どうしてもキャラクターソングになってしまうので、そうなるとそのキャラクターからのメッセージとしてしか捉えられなくなるんですよね。それだと作品を観ている人にしか音楽が届かなくなっていくので、自分が歌っている意味がなくなってしまうというか、それならキャラクターが歌ってるほうがお客さんはうれしい。



―確かに。



じゃあ、LiSAという人が歌う意味を考えると、作品を観てる人にも、そうじゃない人にも届くように意識して作るのが自分の役割なんだろうなと思っていて。あまりにも作品からかけ離れたことを歌っていると、作品を観ている側からすると「なんでこの人が歌ってるんだろう?」っていう気持ちになる。



―そうですよね。



作品のファン的にはすごく悲しくなる。「きっといろんな事情があってこの人が歌ってるんだろうな」みたいな(笑)。自分の好きなものを大切にしてくれない人には関わらないで欲しいって思いますよね。





LiSA(Courtesy of SACRA MUSIC)



―わかります。



だから、こんなことを言うのはわがままだし、すごく難しいことでもあるんですけど、どちらにも寄り添えるような音楽づくりができたらいいなと思ってます。私はシンガーですけど、「Angel Beats!」で作品に懸けるたくさんの人の想いを知った以上、その作品を大事にしないっていうことができないんです。しかも、私は以前、アニプレックスっていうアニメを作っている会社に所属していて、そこにいる人たちがどれだけの想いをもって作品を人に届けるようとしているのかっていうのを間近で見てきたので、そういう人たちのことを無視して、「LiSAはこういうシンガーなんで」とは言えないんです。





LiSAという人は少年性を歌えるような声質だと思う



―サウンドの話もお聞きしたいんですけど、「紅蓮華」は構成が凝ってますよね。2番からガラッと違うメロディが入ってきたり、Cメロで印象的なシーケンスが入ってきて、最後の大サビになだれ込んでいくという。パッと聴きでもキャッチーですけど、よく聴くとかなり凝っている。これはどうやってつくられたんでしょうか。



これまでの作曲方法とは違って、まずディレクターと一緒に曲の大枠を作りました。ここはこういうコードで、こういうふうに進んでっていうのを図面に起こして、それを作曲家に渡してメロディを付けてもらいました。自分たちがやりたいことを言葉で説明するよりも音にしたほうが早いと思ったんです。だから、最初からイントロはBメロでしたし、2番でラップっぽくするっていうのも最初から決まってました。そうやって音の発注書をつくったんです。



―そういうつくり方をしたのはなぜですか?



「鬼滅の刃」ってみんなで一緒にゴールを目指そうっていう作品なんですね。しかもジャンプの作品ですし、ジャンプには<努力・友情・勝利>という原則があるので、「疾走感のある明るい曲を作ってください」って言われて、5曲ぐらいつくってたんです。だけど、アニメの制作が進んでいくにつれて、「やっぱり、戦闘シーンを描きたいから、メジャーコードの曲ではないです」っていう話になって。



―おお~、それは痺れますね。



それで、「これは先に枠を作って渡したほうがわかりやすいだろう」っていう話になって、北海道でライブハウスツアーのファイナルを終えた次の日にディレクターとスタジオに籠もって、曲を作って、次の日に作曲家に投げて、1コーラス作ってもらって、それから歌詞を速攻で書いて、仮歌を歌って提出しました。とにかく時間がなかったです。



―時間がなかったとは思えないぐらい練られてますよ。



それは、その前に5曲作っていて、仮歌詞も書いて、仮歌も録って、アレンジまで進めていたので、自分たちのなかでやりたいことが固まっていた状態だったんです。だから、それを違うバージョンに落とし込むだけだったし、意見がまとまるまで早かった。ただ、めちゃくちゃ大変でした。あはは!



―それはそうですよねえ(笑)。じゃあ、途中までつくっていた壺を全部割ったわけではないんですね。



一回割ったんですけど、カケラを集めて新しいものに練り込んだって感じです(笑)。でも、その前の曲はそれぞれ違う人に書いてもらっていたので。あくまでも方向性のエッセンスを入れたって感じですね。



―すごい世界だ……。そういうことってよくあるんですか?



あまりないです。だけど、さっきも言ったように、ひとつのゴールに向けてみんなが進んでいくっていう作品のテーマを考えると、「なんでこの人がオープニングなの?」みたいなものには絶対にならない。私がこの作品に選ばれた一番の理由は柔軟性なんだと思います。自分自身、「どうしてもこれじゃないと嫌だ」というタイプではないし、私の作品への寄り添い方が理由だったんだと思います。



―適度な距離感で楽曲をつくってくれるアーティストだという認識が製作者側にあったと。



そうだと思います。それでいて、外へ向けての音楽も作れるっていう。たぶん、役割的にちょうどよかったんだと思う。「鬼滅の刃」という作品に、プロデューサーが思い描いてる作品づくりに合ってたんだと思います。



―LiSAさんは、アニメの製作者から楽曲の発注を受けて、そこから作品を吟味するという形なんですか?



そうですね。



―でも、アニメの初回放送を観て主題歌がLiSAさんってわかると、「このアニメはきっと面白いんだろうな」って思いますよ。



あはは! それはこれまできちんと作品に向き合ってきたからだし、そういうふうに思ってくれる人がいっぱいいたらいいなと思います。



―じゃあ、LiSAさんが主題歌を担当しているアニメを観れば間違いないってことですね。



「鬼滅」はちゃんとみんなの血が通っている作品だし、「この作品を大切にしなきゃいけない」としっかり感じながら責任を持って仕事をしている人たちがちゃんといるんです。



―昨年、ベストアルバムを2枚リリースしてひと区切りついたところもあると思うんですけど、今後新しくやりたいことはありますか?



今年で活動9年目なんですけど、これまでってどちらかというと不安のほうが大きくて、自分がすり減るまでやらないと本当の意味での”好き”が伝わらない、そうじゃないとみんなが遊んでくれなくなったときにきっと後悔するって思ってて。まさに「紅蓮華」のように、自分を傷つけてボロボロの血だらけになって「好きなんです……! 遊んでほしいんです……!」って言ってる感じだったんですけど、ベストアルバムを経て横浜アリーナにも立てたことで、みんなのことを信じられるようになったというか。今さらかよって感じですけど。これまでは「短く速く生きればいいや」と思ってて。散るならさっさと散る、みたいな。



―27歳で死ぬ、みたいなことですよね。



そうそうそう。偉大なミュージシャンは早く死ぬ、みたいな。そうやって誰かの記憶に残るっていう儚さに憧れていたときもあったんですけど、「紅蓮華」に書いたような使命を背負ったときに、「この人たちと長く遊んでいきたいな」っていう考え方に変わっていきました。今は、自分をすり減らすようなものではなくて、もっとみんなと楽しんでいける音楽作りができるようになったらいいなと思ってます。



―前回のインタビューで気になったのが、自分と同じぐらいの年齢の方に届いたらいいと思いながら曲をつくっていくという話で。それは新規の若いファンを開拓するのではなく、今いるお客さんを大事にしていきたいということなんですか?



欲を言えばどちらもです。自分を客観視すると、LiSAという人はどちらかと言うと少年性を歌えるような声質なんじゃないかと思っていて。だからこそ、歌詞がずっと大人っぽくならないんだと思います。「愛してる」っていう言葉を使うにしてもチャラけてしか言わない、みたいな(笑)。そういう意味では、これからも下の世代の人たちにも伝わりやすい音楽をやり続けるんだと思います。なので、若い人たちが希望を持てるような、「こんな大人になりたい」って思えるような人、音楽、遊び方になったらいいなと思ってます。だけど、音楽性としては、みんなと長く生きていきたいので、一緒に歳をとっていけるようなものにしたいなと思ってます。









<INFORMATION>



「紅蓮華」

LiSA

SACRA MUSIC

発売中



初回限定盤





通常盤





期間生産限定盤





LiSA「LiVE is Smile Always~紅蓮華~」

2019年7月6日(土)京都府・ロームシアター京都 メインホール

2019年7月13日(土)石川県・本多の森ホール

2019年7月15日(月・祝)新潟県・新潟県民会館

2019年7月19日(金)東京都・中野サンプラザホール

2019年7月27日(土)青森県・青森市文化会館 リンクステーションホール青森

2019年7月28日(日)宮城県・仙台サンプラザホール

2019年8月11日(日・祝)熊本県・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

2019年8月12日(月・振休)福岡県・福岡サンパレス

2019年8月25日(日)埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール

2019年9月5日(木)大阪府・オリックス劇場

2019年9月6日(金)大阪府・オリックス劇場

2019年9月10日(火)愛知県・名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年9月11日(水)愛知県・名古屋国際会議場センチュリーホール

2019年9月21日(土)東京都・オリンパスホール八王子

2019年9月27日(金)岡山県・岡山市民会館

2019年9月28日(土)広島県・広島文化学園HBGホール

2019年10月5日(土)愛媛県・松山市民会館

2019年10月15日(火)北海道・カナモトホール

https://www.lxixsxa.com/