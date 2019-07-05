7月26～28日に新潟・苗場スキー場にて行われる野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '19」の最終ラインナップおよびタイムテーブルが発表された。
昨年「ROOKIE A GO-GO」に出演し、見事今年の出演権を獲得した突然少年は26日公演のRED MARQUEEに登場。27日にはthe LOW-ATUS、28日にはORANGE RANGEやSANABAGUN.の出演も決定した。また1500通を超える応募の中から「ROOKIE A GO-GO」ステージに出演することになったのは、KOTORI、君島大空、揺らぎ、んoonら15組。タイムテーブルと併せて最終ラインナップをチェックしてみよう。
FUJI ROCK FESTIVAL '19
2019年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場
OPEN 9:00 / START 11:00 / END 23:00（予定）
＜出演者＞
GREEN STAGE
The Chemical Brothers / ELLEGARDEN / ジャネール・モネイ / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA（feat. 加山雄三、仲井戸“CHABO”麗市、リアム・オ・メンリィ、オカモトショウ、 GLIM SPANKY） / アン・マリー / Red Hot Chilli Pipers
WHITE STAGE
Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes / Tycho / スガシカオ / ゲイリー・クラーク・ジュニア / King Gizzard & The Lizard Wizard / 七尾旅人 / LUCKY TAPES
RED MARQUEE
ミツキ / Toro Y Moi / ORIGINAL LOVE / サブリナ・クラウディオ / Shame / 突然少年
PLANET GROOVE
ケイトラナダ / イージ / BIGYUKI / ニコラ・クルース / KID FRESINO（BAND SET）
FIELD OF HEAVEN
The Lumineers / The Waterboys / ソウル・フラワー・ユニオン / OAU / NST & The Soul Sauce meets Kim Yulhee / 思い出野郎Aチーム / 中村佳穂
Gypsy Avalon
CINEMA dub MONKS / TAMTAM / チャラン・ポ・ランタン / キウイとパパイヤ、マンゴーズ / VenueVincent / KACHIMBA feat.RITTO,仲宗根創 / アトミック・カフェ トーク day1（津田大介・元山仁士郎） / Upendra and friends plus Mr. Sunil / and more
THE PALACE OF WONDER / CRYSTAL PALACE TENT
ピーター・バラカン / Matador! Soul Sounds / Cumbia Kid meets Chonta DJ / 勝手にしやがれ / El hijo de la cumbia a.k.a EGO.360 / Zoo / RADICAL MUSIC NETWORK
PALACE ARENA
Circus Abyssinia
ROOKIE A GO-GO
KOTORI / E.scene / HOPI / paranoid void / mildrage
苗場食堂
苗場音楽突撃隊（池畑潤二 / 花田裕之 / 井上富雄 / ヤマジカズヒデ / 細海魚） / 武藤昭平 with ウエノコウジ / ニガミ17才 / 中川敬 / グッドラックヘイワ / Hei Tanaka / NAGAN SERVER
木道亭
Ropes / 角銅真実 / 優河
PYRAMID GARDEN
MOROHA / 杉山清貴 / クロワッサンサーカス / DJ/KOTARO / DJ/TAN IKEDA / LOVE FOR NIPPON STAGE 谷本賢一郎 渡辺俊美 青谷明日香 / ヨガワークショップ/BASEWORKS
Cafe de Paris
Big Willie’s Burlesque / BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS / Ouzo Bazooka / 勝手にしやがれ
Day Dreaming
Tomomi Ukumori / Stephane K / TADANOBU ASANO / 社長（SOIL&“PIMP”SESSIONS）& DJ KAWASAKI
GAN-BAN SQUARE / GAN-BAN NIGHT
THE ALEX / 菊地成孔（DJ）feat. FINAL SPANK HAPPY / Licaxxx / ジェームス・ベイスリー
BLUE GALAXY - DJ TENT
ジム・ウェスト / サラーム海上 / ピーター・バラカン / Fujirockers bar / Eastern Standard Sounds presents, Cheong Dahl, Smiley Song and Moho / Gaz Rockin Blues
orange cafe / 狂熱のトリビュート
モミーFUNK! / ポセイドン・石川 / 南壽あさ子 / 森野山川BAND / 白浜久プロジェクト / 小山卓治 / CINNAMON
オールナイトフジ
53+84 / Stephane K / WRENCH / Jeff23 / ブライアン・バートンルイス
2019年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場
OPEN 9:00 / START 11:00 / END 23:00（予定）
＜出演者＞
GREEN STAGE
シーア / マーティン・ギャリックス / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Cake / 銀杏BOYZ / 怒髪天
WHITE STAGE
Death Cab for Cutie / American Football / クラムボン / コートニー・バーネット / Unknown Mortal Orchestra / Zoo / GEZAN
RED MARQUEE
ダニエル・シーザー / Alvvays / DYGL / ジェイ・ソム / ずっと真夜中でいいのに。 / Tempalay / Sunset Rollercoaster
TRIBAL CIRCUS
ジョナス・ブルー / アンナ・ルノー / バートB・モア / okadada
FIELD OF HEAVEN
EGO-WRAPPIN' / George Porter Jr. and Friends / Matador! Soul Sounds / Char×Chabo / キセル / 蓮沼執太フィル
Gypsy Avalon
アリス・フィービー・ルー / GLIM SPANKY / みゆな / Shohei Takagi Parallela Botanica / 長澤知之 / the LOW-ATUS / アトミック・カフェ トーク day2（津田大介・宮台真司・永田夏来） / 久保田リョウヘイ / and more
THE PALACE OF WONDER / CRYSTAL PALACE TENT
Khruangbin / Sunnyside / DJ YOSUKE TOMINAGA / NST & The Soul Sauce meets Kim Yulhee / DJ Baby Soul / Big Willie’s Burlesque / 須永辰緒（Sunaga t experience）
PALACE ARENA
Circus Abyssinia
ROOKIE A GO GO
ゆうらん船 / 君島大空 / 森永陽実とイル・パラディソ / YAZEKA / World Maps
苗場食堂
苗場音楽突撃隊（池畑潤二 / 花田裕之 / 井上富雄 / ヤマジカズヒデ / 細海魚） / 藤原さくら / 画鋲 / THIS IS JAPAN / Glen Matlock and The Tough Cookies featuring Earl Slick / Interactivo / コージー大内
木道亭
コージー大内 / Interactivo / 岩崎愛
PYRAMID GARDEN
蓮沼執太＆ユザーン / リアム・オ・メンリィ（ホットハウス・フラワーズ） / クロワッサンサーカス / DJ/ZAMIANG / DJ/MOUNT NOW / Nabowa / ヨガワークショップ/BASEWORKS
Cafe de Paris
DJ/TAN IKEDA / 加藤登紀子 / Sunnyside / Big Willie’s Burlesque
Day Dreaming
Shhhhh / Mamazu / ERUSAERT AMIHSUKAY / 7e / ニコラ・クルーズ
GAN-BAN SQUARE / GAN-BAN NIGHT
SUNSEAKER / SUGIURUMN / 石野卓球
BLUE GALAXY - DJ TENT
ジム・ウェスト / サラーム海上 / シム・キャス / Cumbia Kid meets Chonta DJ / RADICAL MUSIC NETWORK
orange cafe / 翔んで関越
アモーレ猪熊と魔法の杖toA / 突然段ボール / 渋さチビズ / 太陽肛門スパパーン featuring中尾勘二・しじみ・藤井信雄 / なおこと一郎。（浜崎なおこ/田中一郎）
2019年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場
OPEN 9:00 / START 11:00 / END 23:00（予定）
＜出演者＞
GREEN STAGE
The Cure / ジェイソン・ムラーズ / Superfly / Hiatus Kaiyote / never young beach / Hanggai / G&G Miller Orchestra feat. トータス松本
WHITE STAGE
ジェイムス・ブレイク / ビンス・ステープルズ / KOHH / HYUKOH / Interactivo / Banda Bassotti / SANABAGUN.
RED MARQUEE
平沢進+会人（EJIN）/ Chon / Phony Ppl / TENDRE / ステラ・ドネリー / ドミコ / スカート
SUNDAY SESSION
石野卓球 / The Comet Is Coming / クァンティック / Night Tempo / BLACK BOBOI
FIELD OF HEAVEN
Khruangbin / toe / Vaudou Game / 竹原ピストル / Paradise Bangkok Molam International Band / 渋さ知らズオーケストラ
Gypsy Avalon
オレスカバンド / blues.the-butcher-590213 うつみようこ / トリマトリシカ / 熊川みゆ / ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET） / アトミック・カフェ トーク day3（津田大介・玉城デニー・元山仁士郎・YOH［ORANGE RANGE］） / ケロポンズ / 近藤利樹 / and more
THE PALACE OF WONDER / CRYSTAL PALACE TENT
ギャズ・メイオール / Glen Matlock and The Tough Cookies featuring Earl Slick / MASAYA FANTASISTA & MIKEY VAROT（JAZZY SPORT） / Vaudou Game / DR. IHARA（CLUB SKA） / Hanggai / P.O.W ALL STAR DJS
PALACE ARENA
Circus Abyssinia
ROOKIE A GO GO
AGATHA / んoon / 揺らぎ / MIRRROR / dodo
苗場食堂
苗場音楽突撃隊（池畑潤二 / 花田裕之 / 井上富雄 / ヤマジカズヒデ / 細海魚） / 崎山蒼志 / NONE THE WiSER / ADAM at / 平賀さち枝とホームカミングス / TENDOUJI / トミー富岡
木道亭
Upendra and friends plus Mr. Sunil / 児玉奈央 / The BOCOS
PYRAMID GARDEN
Mr.SUNIL / PYRAMID SILENT NIGHT/青葉市子 阿部芙蓉美 ヒグチアイ / クロワッサンサーカス / DJ/QUIETSTORM / DJ/Yama a.k.a. sahib / YAKUSHIMA TREASURE（水曜日のカンパネラ×オオルタイチ） / ヨガワークショップ/BASEWORKS
Cafe de Paris
DJ/TAN IKEDA / AO YOUNG & FLYING GIMMY'S / KONDO -IMA21 / 勝井祐二 × U-zhaan / Monaural mini plug
Day Dreaming
ブライアン・バートンルイス / SUGIURUMN / Jeff23 / NAOKI SERIZAWA
GAN-BAN SQUARE / GAN-BAN NIGHT
agraph / DAITO MANABE / Night Tempo / D.A.N.
BLUE GALAXY - DJ TENT
ジム・ウェスト / サラーム海上 / Nozomu Kitazawa / Chris Musto / DJ GON CHAN / Bamboo Boy / Toyo P / Dub Store Records present Prince NAOKI / ベイビー・ソウル
orange cafe / お山のビッグショー
内郷げんこつ会 / ALKDO / ヘルメッツ / 鹿の一族 / 柳家睦とラットボーンズ