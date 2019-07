9月21、22日に滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる西川貴教(T.M.Revolution)主催の野外ライブイベント「イナズマロック フェス 2019」に、日向坂46が出演することが発表された。

日向坂46は21日の雷神STAGEに登場する。21日、22日共に出演アーティストは今後も追加される予定。オフィシャルサイトでは7月15日まで、チケットの第5次先行抽選予約を受け付けている。

イナズマロック フェス 2019

2019年9月21日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

UVERworld / Da-iCE / 超特急 / 西川貴教 / 日向坂46 / and more



2019年9月22日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

abingdon boys school / 打首獄門同好会 / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / Dragon Ash / ももいろクローバーZ / and more