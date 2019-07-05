TVアニメ「トライナイツ」の放送開始日が7月30日に決定。併せてメインビジュアル、PV、オープニング主題歌、スタッフが公開された。

宝井理人がキャラクター原案を、アニメーション制作をGONZOが手がける「トライナイツ」は、頭脳派の遥馬理久と野性的で強靭なフィジカルを持つ狩矢光、2人の男子高校生を軸に描かれる青春ラグビーもの。メインビジュアルには理久、光ら蒼嵐高校ラグビー部を中心に、ライバルとして登場する赤麗学院、黄ノ坂高校の生徒の姿も描かれた。PVではアニメ映像のほか、オープニング主題歌に決定した「無限のトライ」を初公開。「無限のトライ」は主人公の理久を演じる阪本奨悟が作詞・作曲・歌唱を務めている。

スタッフは「京都寺町三条のホームズ」「女子かう生」などの佐々木勅嘉が監督を務めるほか、シリーズ構成をたかだ誠、キャラクターデザインをそらもとかんが担当。さらに元ラグビー日本代表・大畑大介が監修として参加し、番組内のミニコーナー「トライナイツ ラグビーLESSON！」にミニキャラとして登場することも決定した。「トライナイツ」は7月30日より日本テレビほかにて順次放送を開始する。

TVアニメ「トライナイツ」

放送情報

日本テレビ：2019年7月30日（火）より毎週火曜日25:29～

ミヤギテレビ：2019年8月4日（日）より毎週日曜日25:25～

熊本県民テレビ：2019年8月6日（火）より毎週火曜日25:29～

広島テレビ：2019年8月6日（火）より毎週火曜日25:59～

札幌テレビ放送：2019年8月7日（水）より毎週水曜日25:34～

テレビ大分：2019年8月7日（水）より毎週水曜日26:29～

静岡第一テレビ：2019年8月8日（木）より毎週木曜日26:04～

福岡放送：2019年8月8日（木）より毎週木曜日26:10～

テレビ新潟：2019年8月10日（土）より毎週土曜日25:30～

福島中央テレビ：2019年8月10日（土）より毎週土曜日26:20～

テレビ岩手：2019年8月14日（水）より毎週水曜日25:24～

読売テレビ：後日発表

青森放送：後日発表

配信情報

Hulu、dアニメストア：2019年7月30日（火）26:05～先行配信開始

ほか各配信サイトで順次配信予定

スタッフ

原作：TRY KNIGHTS UNION

キャラクター原案：宝井理人

シナリオ原案：矢野俊策

監督：佐々木勅嘉

シリーズ構成：たかだ誠

キャラクターデザイン：そらもとかん

総作画監督：そらもとかん、皆川愛香利

プロップデザイン：清水美穂

色彩設計：近藤直登

美術監督：中原英統

撮影監督・編集：堀川和人

アニメーション制作：GONZO

アニメーション制作協力：アニメーションスタジオ・セブン

音響監督：納谷僚介

音響効果：野崎博樹

音響制作：スタジオマウス

音楽：R・O・N

監修：大畑大介

協力：公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会

キャスト

遥馬理久：阪本奨悟

狩矢光：KENN

宝立友未：前田誠二

冬原灯利：寺島拓篤

翔谷・ピアーズ・ヴァレンタイン：森嶋秀太

蘭堂槍也：天崎滉平

小熊景太：高橋英則

灘誠一郎：中島ヨシキ

有村凛斗：堀江瞬

天河将吾：石谷春貴

片城雪也：浦田わたる

駿河暁臣：福井巴也

朝宮怜皇：佐藤拓也

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)蒼嵐高校ラグビー部