リーガ・エスパニョーラは4日、2019-20シーズンの試合日程を発表した。

今シーズンのリーガ・エスパニョーラは8月18日に開幕を迎える。2018-19シーズンのリーガ・エスパニョーラを制したバルセロナは、敵地でアスレティック・ビルバオと対戦。大型補強を敢行して2016-17シーズン以来となるラ・リーガ制覇を目指すレアル・マドリードは、セルタの本拠地に乗り込むこととなった。アトレティコ・マドリードはホームにヘタフェを迎える。

バルセロナとレアル・マドリードが対戦する伝統の“エル・クラシコ”は、第1戦がレアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで10月27日に行われる。第2戦はバルセロナのホーム、カンプ・ノウで2020年3月1日に開催される予定だ。

開幕戦の対戦カード一覧は以下の通り。

8月18日(日)

セルタ vs レアル・マドリード

アトレティコ・マドリード vs ヘタフェ

アラベス vs レバンテ

ベティス vs バジャドリード

アスレティック・ビルバオ vs バルセロナ

マジョルカ vs エイバル

エスパニョール vs セビージャ

バレンシア vs レアル・ソシエダ

レガネス vs オサスナ

ビジャレアル vs グラナダ