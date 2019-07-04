欅坂46が7月6日（土）13:30より日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY 2019 ～時代～」に出演する。

オンエア当日は山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで野外ワンマンライブ「欅共和国2019」を開催する彼女たち。番組では「二人セゾン」を含むスペシャルメドレーがライブ会場から生中継される。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2019 ～時代～」

2019年7月6日（土）13:30～22:54

＜出演者＞

アグネス・チャン / アニー / 嵐 / AKB48 / 岡本真夜 / 荻野目洋子 / 小野正利 / 葛城ユキ / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / GAO / 氣志團 / Kis-My-Ft2 / 木村カエラ / 清塚信也 / 桐谷健太 / King & Prince / 倉木麻衣 / GLAY / 欅坂46 / 小柳ゆき / さだまさし / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / ザ・コインロッカーズ / 嶋大輔 / 島津亜矢 / THE ALFEE / GENERATIONS from EXILE TRIBE vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / スキマスイッチ / Sexy Zone / DAOKO × MIYAVI / DA PUMP / TUBE / 天龍源一郎 / 夏川りみ / 西田敏行 / NEWS / 乃木坂46 / HiHi Jets / はなわ / Perfume / 日向坂46 / 広瀬香美 / 美 少年 / BiSH / 尾藤イサオ / ピコ太郎 / ファンキー加藤 / Hey! Say! JUMP / ポルノグラフィティ / MAX / 松平健 / 松本伊代 / 三浦大知 / 森高千里 / 矢沢永吉 / 八代亜紀 / Little Glee Monster / and more



総合司会：櫻井翔（嵐）

司会：羽鳥慎一（日本テレビアナウンサー） / 水卜麻美アナウンサー（日本テレビアナウンサー）