声優・蒼井翔太 自己流翻訳で“珍回答”連発！

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。6月26日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」では、蒼井がオリジナルの英文解読に挑む「グリナイングリッシュ」、食レポにチャレンジする「翔太めし」のコーナーをお届けしました。(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年6月26日(水)放送より)最初のコーナーは、リスナーから寄せられた英語の文章を蒼井流に翻訳(意訳?)し、英語を勉強していく「グリナイングリッシュ」。蒼井の独自解釈(!?)は、今週も絶好調!●大阪府・まいんさんからのお題「I know the best angle I can see.」<蒼井の回答>「私は、あなたの別の角度も見てみたい!」<正解>「自分の“盛れる”角度は、自分が一番知っている」蒼井「なるほど、それは素晴らしい! よく、この言葉を教えてくれました。これから使っていきたいと思います!」●埼玉県・オランジーナさんからのお題(1問目)「 I guess I can wear these pants one more day.」<蒼井の回答>「私は、家にいるときは下着を履きません。もしくは、ノーパンで出かけることがあります」<正解>「もう1日、このパンツはいちゃえ!」蒼井「あ……2日連続でパンツを履いちゃう人のことですか? えぇー(困惑)、洗おうよ……ウォッシュ! ウォッシュしようよ!!」●埼玉県・オランジーナさんからのお題(2問目)「The ball man walking across the street is my father.」<蒼井の回答>「私のお父さんはボールをぶら下げて歩いてます (笑)」<正解>「通りを渡っている頭がハゲた人は、私の父です」蒼井「え!? ボールマンっていうの? 普通の男の人のことかと思ってた。そういうときは、“2ボールマン”か(笑)。男の人は、みんなぶら下げてるよねっ!」次にお届けしたのは、蒼井翔太が毎回、新しい食材や食べ合わせにチャレンジし、食レポする「翔太めし」のコーナー。今回、東京・板橋の名店「中華ソバ 伊吹」とエースコックのコラボ商品「一度は食べたい名店の味 伊吹監修の一杯 煮干しまぜソバ」に挑戦!「中華ソバ 伊吹」が監修したこのカップまぜソバは、煮干しをベースにポーク・醤油のコクや旨み、ガーリックのアクセントを加えたタレが特徴です。調味ダレを麺にかけて、「わっ、すご! 煮干しの匂いがすごいです!」と、さっそく実食。「うーん! 煮干しのダシから出るコクと、少し香ばしい感じ? タレの色は濃いけど、味はそんなに濃くないの。あっさりだわ」とコメント。続けて「これは、金ごまをぶわーっと振って、韓国海苔とかを散りばめて食べたら、絶対美味いよね!」と“自己流アレンジ”を提案します。「味はこのままでしっかり美味しいから、何かサイドメニュー的なもの? 味玉とかと一緒に食べたい。カップ麺のクオリティじゃない。本当にお店で食べてるみたい!」と、その美味しさに感動。「ラーメンやまぜソバで、煮干し味が大好きな人にぜひ!」とオススメしました。<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ